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Uklon придбав e-Wings і вийшов на ринок електросамокатів

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Uklon придбав e-Wings і вийшов на ринок електросамокатів
Українці незабаром зможуть орендувати електросамокати безпосередньо через застосунок Uklon
Фото: Мagnific

Після першої M&A-угоди сервіс інтегрує оренду електросамокатів у власний застосунок та розширює екосистему міської мобільності

Українська технологічна компанія Uklon завершила придбання 100% корпоративних прав оператора електросамокатів e-Wings. Угоду закрили 7 серпня 2026 року, а її вартість становила 97,6 млн грн до коригування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Uklon.

Це перша угода зі злиття та поглинання (M&A) в історії Uklon. У компанії зазначають, що вона є частиною стратегії перетворення сервісу з платформи для виклику авто на екосистему міської мобільності, яка об'єднає різні способи пересування в одному застосунку. До екосистеми Uklon вже входять сервіси райдхейлінгу, доставки, рекламна платформа та сервіс бронювання автобусних квитків Uklon Travel.

Після завершення угоди напрям оренди електросамокатів працюватиме під брендом Uklon Scooters. На перехідному етапі користувачі й надалі зможуть орендувати самокати через застосунок e-Wings, однак компанія вже розпочала інтеграцію сервісу до основного застосунку Uklon. Після завершення цього процесу всі послуги будуть доступні в єдиному інтерфейсі.

Керувати напрямом мікромобільності в Uklon буде співзасновник e-Wings Роман Мотрук, а співзасновник Олег Білий відповідатиме за операційну діяльність. До команди Uklon також приєдналися понад 20 працівників e-Wings.

Генеральний директор Uklon Сергій Гришков раніше пояснював, що розвиток мікромобільності є логічним кроком для компанії.

«Мікромобільність – це логічне розширення нашої платформи і один із найперспективніших напрямів сучасної міської логістики. Ми прагнемо зібрати необхідні сервіси для пересування в одному застосунку, щоб користувачі могли легко закривати будь-які потреби: від короткої поїздки містом до подорожей між країнами», – зазначив він.

Засновники e-Wings Роман Мотрук та Олег Білий заявили, що приєднання до Uklon дозволить масштабувати сервіс і створити для користувачів безперервний досвід пересування містом.

«Ми раді стати частиною потужної екосистеми, аби разом створювати безшовний досвід пересування містом — від швидкої поїздки на електросамокаті до замовлення авто в одному застосунку», – наголосили вони.

e-Wings – український оператор електросамокатів, заснований у Львові. Сервіс працює у 11 містах: Львові, Івано-Франківську, Одесі, Кременчуці, Сумах, Горішніх Плавнях, Дрогобичі, Золочеві, Тернополі, Ірпені та Чернігові. Загальний парк компанії налічує близько 3 тис. електросамокатів.

Нагадаємо, у квітні 2025 року Uklon увійшов до цифрової екосистеми «Київстару». Відтоді компанія активно розширює перелік сервісів. Зокрема, у 2026 році вона запустила сервіс бронювання автобусних квитків Uklon Travel, маркетплейс Uklon Store та тестування технологій автономного транспорту. Придбання e-Wings стало ще одним кроком у розвитку платформи міської мобільності.

Нагадаємо, що Львів запровадив нові правила користування електросамокатами, які передбачають обов'язкові шоломи, вікове обмеження та контроль швидкості. Відтепер орендувати й використовувати електросамокати дозволено лише з 16 років, а на окремих ділянках максимальну швидкість обмежать до 15 км/год. У місті також визначили спеціальні місця для паркування та встановлять нові дорожні знаки для засобів мікромобільності.

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Теги: електротранспорт таксі бізнес

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