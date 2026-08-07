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Експерти назвали найприбутковішу експортну культуру нового сезону

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Експерти назвали найприбутковішу експортну культуру нового сезону
Аналітики радять аграріям не поспішати з продажем нового врожаю сої
фото з відкритих джерел

Аналітики радять виробникам не поспішати з продажем урожаю, адже взимку ціни можуть зрости до 20–22 тис. грн за тонну

Соя залишається однією з найприбутковіших експортних культур України завдяки стабільному попиту, гнучкій логістиці та можливості продавати її як на внутрішньому ринку, так і за кордон. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Agravery.com.

За оцінкою аналітичного департаменту сільськогосподарського кооперативу ПУСК, упродовж останніх трьох сезонів саме соя, разом із ріпаком, забезпечувала аграріям стабільну прибутковість.

«У 2022–2024 роках соя, як і ріпак, була культурою, що реально генерувала прибуток для аграріїв. Вона має важливу перевагу – її можна продати як на внутрішню переробку, так і експортувати. Для сої доступні автомобільна та залізнична логістика, а також зберігається попит у дунайських портах. Крім того, для експорту не потрібно формувати великі партії, як у випадку з кукурудзою: достатньо 200–300 тонн. Саме тому попит на сою традиційно залишається більш гнучким», – зазначили аналітики.

Експерти прогнозують, що на початку нового маркетингового року найбільший ризик зниження цін виникне саме на ринку кукурудзи. Через масове надходження врожаю її пропозиція може перевищити попит, що тиснутиме на ціни.

Водночас ситуація на ринку сої, на думку експертів, виглядає перспективнішою.

«Окремі переробні підприємства вже озвучують ціни нового врожаю сої на рівні близько 17–18 тис. грн за тонну. Проте за певних логістичних умов ринок цілком може побачити і 20–22 тис. грн за тонну. Тому є сенс не поспішати з форвардними продажами. Взимку ціна може бути значно цікавішою для виробників», – підсумували аналітики.

Нагадаємо, соя є однією з найважливіших зернобобових і олійних культур у світі. Вона містить до 40–50% рослинного білка та значну кількість жирів, тому використовується для виробництва харчових продуктів, олії, кормів для тварин і є важливою сировиною для харчової промисловості.

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Теги: ринок урожай

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