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НБУ пом'якшив умови кредитування бізнесу та аграріїв на тлі атак Росії

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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НБУ пом'якшив умови кредитування бізнесу та аграріїв на тлі атак Росії
НБУ полегшив кредитування аграріїв через проблеми з експортом
фото: сайт Верховної Ради

Банки отримали більше можливостей реструктуризувати борги підприємств, які зіткнулися з тимчасовими фінансовими труднощами через війну

Національний банк України запровадив низку змін, покликаних зберегти доступ до фінансування для підприємств стратегічно важливих галузей, зокрема агропромислового комплексу. Рішення ухвалені на тлі погіршення безпекової ситуації та систематичних російських атак на критичну інфраструктуру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на НБУ.

Регулятор пояснив, що нові правила мають допомогти життєздатним підприємствам подолати тимчасові фінансові труднощі та продовжити обслуговувати кредити. У НБУ посилаються на досвід превентивних реструктуризацій після криз 2020 та 2022 років і очікують, що нові послаблення не створять загроз для фінансової стабільності.

Реструктуризація без дефолту

Одне з ключових нововведень стосується реструктуризації заборгованості. Банкам дозволили не визнавати дефолт позичальника, якщо через фінансові труднощі, спричинені повномасштабною російською агресією, його борг реструктуризують на строк до одного року.

Послаблення поширюватиметься на реструктуризації, проведені з 1 липня 2026 року до 1 вересня 2027 року. Водночас банк повинен мати підстави вважати, що фінансові проблеми клієнта є тимчасовими і він зможе відновити обслуговування боргу.

Нові умови для аграріїв

Окремі послаблення НБУ запровадив для аграрного сектору через проблеми з експортною логістикою. До 1 вересня 2027 року діятимуть спеціальні правила врахування аграрної продукції як застави. Зокрема, коефіцієнт ліквідності такої застави збільшили з 0,4 до 0,75.

Банки також зможуть визначати її вартість відповідно до фактичних залишків продукції на момент розрахунку кредитного ризику. Максимальний строк кредитного договору із такою заставою збільшили з 12 до 18 місяців.

У Нацбанку очікують, що ці зміни дадуть агропідприємствам змогу залучати більше кредитних ресурсів. Кошти, зокрема, можна буде спрямовувати на поповнення оборотного капіталу, зберігання продукції та використання альтернативних логістичних маршрутів.

Що ще змінив Нацбанк

Регулятор також уніфікував підходи банків до врахування гарантійних інструментів на портфельній основі. Зміни опрацьовували спільно з міжнародними партнерами, зокрема для ширшого використання механізмів, передбачених програмою фінансової підтримки України Ukraine Facility.

Крім того, НБУ уточнив правила визначення кількості днів прострочення за кредитами фізичних осіб у випадках, коли борг частково або повністю погашається за рахунок овердрафту чи кредитної картки. Голова НБУ Андрій Пишний пояснив, що регулятор прагне не допустити ситуації, коли тимчасові проблеми через війну позбавляють життєздатні підприємства можливості отримувати фінансування.

Нагадаємо, раніше Всеукраїнська аграрна рада та асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» закликали прем’єр-міністра Сергія Корецького відтермінувати підвищення тарифів «Укрзалізниці» на вантажні перевезення. В аграрному секторі заявляють, що рішення уряду ухвалюється у критичний момент, і воно може поглибити збитки виробників, скоротити експорт і погіршити ситуацію в економіці.

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Теги: борг аграрії кредит гроші НБУ Нацбанк банк

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