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«Це колосальні витрати». Фермери підраховують збитки через нові ціни на дизель

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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«Це колосальні витрати». Фермери підраховують збитки через нові ціни на дизель
Паливо може становити 12–15% витрат у структурі виробництва аграрної продукції
фото з відкритих джерел

Українські аграрії у розпал жнив продають зерно дешевше за собівартість

 

Подорожчання дизельного пального особливо б'є по аграріях під час жнив та підготовки до осінньої посівної, коли витрати пального різко зростають. За оцінкою заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, паливо може становити 12–15% витрат у структурі виробництва аграрної продукції. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «16 тонн зерна за тонну дизеля. Аграрії підійшли до межі».

«Сьогодні дизпальне навіть у гурті коштує близько 100 грн за літр. Це колосальні витрати, адже саме під час збору врожаю витрати пального особливо високі», – зазначив Марчук. Він пояснив, що подорожчання пального ще більше погіршує фінансове становище агровиробників, які через проблеми з експортом не можуть продавати зерно за ринковими світовими цінами.

Як приклад Марчук навів продовольчу пшеницю. За його словами, у міжнародних портах її ціна може сягати близько $300 за тонну, тоді як усередині України аграрії нині продають зерно приблизно по 5–6 тис. грн за тонну. У північних областях, відправка на експорт з яких обходиться дорожче, ціна може падати ще нижче.

Водночас витрати на гектар пшениці можуть сягати близько $1 тис. Марчук навів приклад господарства, яке витрачає близько 45 тис. грн на гектар, отримує п'ять тонн урожаю і продає зерно по 5 тис. грн за тонну. Тобто господарство вже працює зі збитком. «Паливо сюди плюсує додаткові збитки», – наголосив експерт.

Раніше «Главком» писав, що закупівельні ціни на зерно та олійні культури в Україні вже впали на 30-40% через блокування морського експорту. Якщо ситуація в портах не зміниться, аграрії прогнозують подальше здешевлення нового врожаю.

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Теги: експорт зерно аграрії блокування

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