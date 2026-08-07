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Шахраї в Україні вигадали нову схему залякування власників бізнесу

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Шахраї в Україні вигадали нову схему залякування власників бізнесу
Шахраї вимагають гроші у бізнесу, погрожуючи ударами «Шахедів»
колаж: glavcom.ua

Зловмисники розсилають компаніям анонімні листи з вимогами сплатити гроші за «безпеку» від дронів

Українські компанії почали отримувати анонімні повідомлення від невідомих осіб, які називають себе «власниками Шахедів» і вимагають гроші в обмін на нібито гарантію, що підприємства не стануть цілями атак російських ударних безпілотників. Про появу нової шахрайської схеми пише «Главком» з посиланням на фахівця із військових радіотехнологій Сергія «Флеш» Бескрестнова.

За словами Бескрестнова, зловмисники надсилають представникам бізнесу анонімні листи з вимогою переказати кошти.

«Бізнес почав отримувати анонімні листи від "власників Шахедів" із пропозицією заплатити, щоб об'єкти бізнесу не піддавались атакам "Шахедів"», – повідомив він.

Фахівець наголосив, що подібні повідомлення є звичайним шахрайством і не мають жодного стосунку до реальної загрози російських повітряних атак.

«Я сподіваюсь, що всім вистачить мудрості не вірити в цю нісенітницю», – додав Бескрестнов.

В Україні бізнесу погрожують атаками «Шахедів» та вимагають гроші
В Україні бізнесу погрожують атаками «Шахедів» та вимагають гроші
фото: скрин

Рекомендації для підприємців

Експерти з кібербезпеки та представники оборонного сектору зазначають, що подібні розсилки є звичайним маніпулятивним шахрайством, розрахованим на залякування та психологічний тиск. Усі маршрути й цілі російських безпілотників визначаються військовим командуванням країни-агресора, тому жодні треті особи чи «приватні власники» не мають можливості коригувати їх за гроші.

У разі отримання подібних листів підприємцям рекомендують:

  • не вступати в переписку з анонімними адресатами;
  • не перераховувати жодних коштів на вказані рахунки чи криптогаманці;
  • передавати матеріали та електронні адреси відправників до правоохоронних органів і Кіберполіції України для подальшого розслідування.

Зазначимо, що останнім часом в Україні регулярно фіксують нові схеми онлайн-шахрайства, під час яких аферисти використовують тему війни, обстрілів, гуманітарної допомоги чи державних виплат, щоб виманити гроші або персональні дані громадян. Експерти з кібербезпеки закликають критично ставитися до будь-яких анонімних повідомлень із вимогами про оплату чи обіцянками «захисту» від атак, оскільки жодна приватна особа не може впливати на рішення російських військових щодо цілей ударів.

Нагадаємо, російські удари по логістичній інфраструктурі з початку повномасштабної війни знищили понад 400 тис. кв. м складських приміщень українського бізнесу. Під атаками опинилися логістичні центри найбільших компаній, зокрема «Нової пошти», Rozetka, Fozzy Group та «Епіцентру», що вже впливає на постачання товарів. Деякі торговельні мережі попереджають про тимчасові зміни асортименту та скорочення акцій через перебудову логістики. Щоб зменшити ризики нових втрат, бізнес переходить на модель розподілу товарів між меншими регіональними складами, хоча це суттєво збільшує витрати.

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Теги: шахрайство бізнес пожежа вибух

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