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Єврокомісія пропонує заборонити імпорт металопродукції з Росії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Єврокомісія пропонує заборонити імпорт металопродукції з Росії
фото з відкритих джерел

Алмазів в списку обмежень на поставки з РФ немає

Єврокомісія (ЄК) пропонує в рамках восьмого пакету санкцій проти заборонити серед іншого імпорт з Росії низки металопродукції. Про це повідомляє Politico з посиланням на наявний в її розпорядженні проект санкцій.

При цьому алмазів в списку обмежень на поставки з РФ немає. Натомість Брюссель хоче заборонити імпорт «певних елементів, які використовуються у виробництві ювелірних виробів, таких як каміння та дорогоцінні метали». ЄС, серед іншого, пропонує ввести санкції проти російської групи алмазодобувних компаній Alrosa.

Нагадаємо, 28 вересня президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн спільно з головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем представила новий пакет санкцій спрямований проти Росії.

Восьмий пакет санкцій міститиме, зокрема, новий список фізичних та юридичних осіб та подальше обмеження торгівлі. Серед ключових моментів, що пропонує новий пакет: заборони на імпорт російської продукції у розмірі 7 млрд євро, додаткові заборони на надання європейських послуг, заборона громадянам ЄС входити в керівні органи російських державних компаній.

Як повідомлялося, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Єврокомісія планує рекомендувати країнам Євросоюзу новий пакет санкцій проти РФ, до якого увійде обмеження ціни на російську нафту та скасування заборони транспортування російських добрив та цементу. 

Речник Європейської комісії Петер Стано раніше також повідомив, що Європейський Союз запровадить санкції проти організаторів так званих референдумів у чотирьох окупованих областях України, які Росія здійснює з метою анексії. 

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Теги: Брюссель Єврокомісія імпорт росія санкції

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