Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

«Укрпошта» присвятила марку фермеру, вбитому росіянами

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
«Укрпошта» присвятила марку фермеру, вбитому росіянами
Марка присвячена українським аграріям, які щодня працюють попри російську агресію
фото: «Укрпошта»

Поштова марка присвячена депутату Херсонської облради, Герою України Олександру Гордієнку

«Укрпошта» випустила нову поштову марку «Хліб ціною життя». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

«Сьогодні «Укрпошта» випускає нову марку «Хліб ціною життя» – присвяту українським аграріям, які щодня працюють там, де земля пам’ятає вибухи, але все одно родить», – йдеться в повідомленні.

«Укрпошта» випустила марку «Хліб ціною життя»
«Укрпошта» випустила марку «Хліб ціною життя»
фото: «Укрпошта»

Поштова марка присвячена Олександру Гордієнку – депутата Херсонської обласної ради, власнику фермерського господарства «Гордієнко» і керівнику Асоціації фермерів і приватних землевласників Херсонської області.

Гордієнко понад 30 років працював у сільському господарстві. Під час повномасштабної війни він розміновував поля, збивав ворожі дрони і продовжував вирощувати врожай у зоні постійних обстрілів. «Цей випуск – про нього. І про кожного, хто сіє під обстрілами. Хто тримає тил хлібом, хто дає українцям щоденну надію», – зазначає пресслужба.

Тираж марки «Хліб ціною життя» становить 300 тис. примірників. Авторкою поштового випуску стала Анастасія Бондарець. 

Нагадаємо, унаслідок удару російського дрона загинув голова Асоціації фермерів Херсонської області та депутат Херсонської облради Олександр Гордієнко. Чоловік мав понад тридцятирічний досвід у сільському господарстві.

До слова, Олександр Гордієнко розповідав, як власноруч збивав російські дрони. Після втечі росіян на лівобережжя у листопаді 2022 року, своє господарство чоловік розміновував самотужки, та вивіз звідти КАМАЗами близько 5 тис. протитанкових мін, в одному по 500 штук.

Читайте також:

Теги: пошта Херсонщина аграрії

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські окупанти обстріляли селище Нововоронцовка на Херсонщині
Російський дрон вбив працівницю селищної ради на Херсонщині
24 листопада, 13:23
Компанія «Нова пошта» анонсувала запуск тестування інноваційних моделей поштоматів
«Нова пошта» анонсувала нові формати поштоматів: пластикові, модульні та навіть з кавою
21 листопада, 05:23
Російські військові підірвалися на прострочених боєприпасах
На Херсонщині росіян убивають протерміновані радянські боєприпаси
19 листопада, 18:42

Бізнес

«Укрпошта» присвятила марку фермеру, вбитому росіянами
«Укрпошта» присвятила марку фермеру, вбитому росіянами
Приватбанк розпочинає примусове стягнення $3 млрд з Коломойського та Боголюбова
Приватбанк розпочинає примусове стягнення $3 млрд з Коломойського та Боголюбова
«Метінвест» побудував на Київщині перший підземний бункер «Цитадель» для цивільних: що відомо
«Метінвест» побудував на Київщині перший підземний бункер «Цитадель» для цивільних: що відомо
Нацбанк заборонив Obmin24 і X-Change надавати фінансові послуги
Нацбанк заборонив Obmin24 і X-Change надавати фінансові послуги
Стартував відбір членів наглядової ради «Енергоатома»
Стартував відбір членів наглядової ради «Енергоатома»
Від Міндічгейту до фармацевтичного лобі. Корупція формує нову кризу довіри
Від Міндічгейту до фармацевтичного лобі. Корупція формує нову кризу довіри

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
Сьогодні, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua