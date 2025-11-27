«Укрпошта» присвятила марку фермеру, вбитому росіянами

Поштова марка присвячена депутату Херсонської облради, Герою України Олександру Гордієнку

«Укрпошта» випустила нову поштову марку «Хліб ціною життя». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

«Сьогодні «Укрпошта» випускає нову марку «Хліб ціною життя» – присвяту українським аграріям, які щодня працюють там, де земля пам’ятає вибухи, але все одно родить», – йдеться в повідомленні.

«Укрпошта» випустила марку «Хліб ціною життя» фото: «Укрпошта»

Поштова марка присвячена Олександру Гордієнку – депутата Херсонської обласної ради, власнику фермерського господарства «Гордієнко» і керівнику Асоціації фермерів і приватних землевласників Херсонської області.

Гордієнко понад 30 років працював у сільському господарстві. Під час повномасштабної війни він розміновував поля, збивав ворожі дрони і продовжував вирощувати врожай у зоні постійних обстрілів. «Цей випуск – про нього. І про кожного, хто сіє під обстрілами. Хто тримає тил хлібом, хто дає українцям щоденну надію», – зазначає пресслужба.

Тираж марки «Хліб ціною життя» становить 300 тис. примірників. Авторкою поштового випуску стала Анастасія Бондарець.

Нагадаємо, унаслідок удару російського дрона загинув голова Асоціації фермерів Херсонської області та депутат Херсонської облради Олександр Гордієнко. Чоловік мав понад тридцятирічний досвід у сільському господарстві.

До слова, Олександр Гордієнко розповідав, як власноруч збивав російські дрони. Після втечі росіян на лівобережжя у листопаді 2022 року, своє господарство чоловік розміновував самотужки, та вивіз звідти КАМАЗами близько 5 тис. протитанкових мін, в одному по 500 штук.