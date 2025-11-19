Партизани повідомляють, що російські військові масово використовують прострочені боєприпаси, що становлять смертельну небезпеку для них самих

Двоє російських військових загинули, ще один отримав тяжкі опіки після вибуху протермінованих радянських боєприпасів під час спорядження дрона на херсонському напрямку. Про інцидент заявив партизанський рух «Атеш».

На Херсонщині троє російських військових постраждали під час роботи з вибухівкою радянського виробництва. За даними підпільників із 11-ї десантно-штурмової бригади ЗС РФ, військові споряджали безпілотник боєприпасами, коли стався раптовий вибух.

«Причина – недбалість і протерміновані компоненти часів Радянського Союзу. У російській армії ігнорують загрозу, використовуючи протерміновані боєприпаси», – повідомляють партизани.

Унаслідок інциденту двоє солдатів загинули на місці. Третього, який дістав тяжкі опіки, доставили до медзакладу. «Атеш» підкреслив, що командування розглядає особовий склад як «витратний матеріал», а наслідки трагедій лягають на сім'ї загиблих.

Нагадаємо, що українські військові повідомляють про масове використання російськими окупаційними військами наркотичного стимулятора «Первітин», який також відомий як амфетамін часів Третього рейху. Цей препарат дозволяє солдатам продовжувати бойові дії у критичних обставинах, оскільки знижує відчуття страху, болю та втоми.

