Росіяни вбили депутата Херсонської облради, який із рушницею захищав свої поля від дронів

Гордієнко був власником фермерського господарства

Унаслідок удару російського дрона загинув голова Асоціації фермерів Херсонської області та депутат Херсонської облради Олександр Гордієнко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

«Зранку російський дрон обірвав життя фермера Олександра Гордієнка. Ворог підступно атакував автівку, в якій він працював у полі», – йдеться у повідомленні.

фото: most

Зазначається, що Олександр Гордієнко мав понад тридцятирічний досвід у сільському господарстві. Він був власником фермерського господарства «Гордієнко» та очолював обласну асоціацію фермерів і приватних землевласників.

«Жодні замінування, ворожі обстріли чи атаки не змусили його полишити справу життя. Він до останнього залишався на рідній землі й працював для Херсонщини. Важко прийняти цю втрату. Мої щирі співчуття родині, близьким і всім, хто знав Олександра Гордієнка. Херсонська область втратила людину з великою душею», – додав Прокудін.

За даними місцевих видань, Гордієнко був депутатом Херсонської обласної ради від партії Ігоря Колихаєва «Нам тут жити!».

Нагадаємо, що Олександра Гордієнка розповідав, як власноруч збивав російські дрони. Після втечі росіян на лівобережжя у листопаді 2022 року, своє господарство чоловік розміновував самотужки, та вивіз звідти КАМАЗами близько 5 тис. протитанкових мін, в одному по 500 штук.