Збив понад сотню БпЛА. Зеленський надав звання Героя України посмертно фермеру з Херсонщини

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Збив понад сотню БпЛА. Зеленський надав звання Героя України посмертно фермеру з Херсонщини
Олександр Гордієнко загинув від російського дрона
фото: Мост

Голова Асоціації фермерів Херсонської області та депутат облради самотужки розмінував тисячі гектарів полів

 

Фермеру з Бериславщини та депутату Херсонської облради Олександру Гордієнку посмертно присвоєно звання Героя України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ президента №836/2025.

В указі глави держави вказано, що Олександра відзначено нагородою за громадянську мужність, героїчне служіння українському народові, виявлені під час подій, пов’язаних із захистом незалежності та територіальної цілісності України.

Збив понад сотню БпЛА. Зеленський надав звання Героя України посмертно фермеру з Херсонщини фото 1

Нагадаємо, унаслідок удару російського дрона загинув голова Асоціації фермерів Херсонської області та депутат Херсонської облради Олександр Гордієнко. Чоловік мав понад тридцятирічний досвід у сільському господарстві. Він був власником фермерського господарства «Гордієнко» та очолював обласну асоціацію фермерів і приватних землевласників.

До слова, Олександр Гордієнко розповідав, як власноруч збивав російські дрони. Після втечі росіян на лівобережжя у листопаді 2022 року, своє господарство чоловік розміновував самотужки, та вивіз звідти КАМАЗами близько 5 тис. протитанкових мін, в одному по 500 штук.

Герой України Володимир Зеленський Херсон державні нагороди

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
