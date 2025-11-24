Головна Країна Події в Україні
Російський дрон вбив працівницю селищної ради на Херсонщині

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Російські окупанти обстріляли селище Нововоронцовка на Херсонщині
Лікарі до останнього боролись за життя пораненої жінки

Російські військові 24 листопада близько 11:00 безпілотником атакували адміністративну будівлю у Нововоронцовці на Херсонщині. Загинула працівниця селищної ради, ще одна жінка поранена. Про це інформує «Главком» із посиланням на Херсонську обласну військову адміністрацію.

Бригада «швидкої» доправила до лікарні 61-річну жінку у стані середньої тяжкості. Вона отримала вибухову травму та уламкове поранення ноги. Наразі їй надають необхідну медичну допомогу, повідомили в ОВА.

Травми 62-річної працівниці селищної ради виявилися смертельними. Лікарі до останнього боролись за її життя, повідомив керівник ОВА Прокудін.

За словами прокудіна, медики до останнього боролися за життя 62-річної пораненої жінки, але травми виявилися смертельними
У прокуратурі відкрили кримінальне провадження за фактом вчинення військами РФ воєнного злочину.

«Унаслідок атаки тяжкі поранення отримала 62-річна жінка, яку оперативно доправили до лікарні, однак вона померла від отриманих травм. Ще одна жінка 61 року дістала поранення. Прокурори спільно зі слідчими продовжують документувати наслідки атаки та збирати докази», – повідомили у прокуратурі.

Нагадаємо, Росія готує масове переселення українців із тимчасово окупованих територій на Далекий Схід і в Сибір, використовуючи населення Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей як резерв робочої сили, а процес подається як «добровільні» державні програми та службові відрядження, що може стати першим кроком до тривалого або постійного переселення. Російська влада почала практичну підготовку до масового виселення українців із окупованих територій. Москва планує використати населення Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей для освоєння спостошених регіонів Сибіру та Далекого Сходу, де молодь виїжджає, а чоловіки масово мобілізовані.

Раніше повідомлялося, що тимчасово окуповані території України російська влада планує заселяти вихідцями з глибинних регіонів РФ. Кремль офіційно запускає програму колонізації ТОТ, яка фактично означає легалізацію політики заміщення населення – витіснення місцевих мешканців і заселення «нових росіян».

Українці зможуть зареєструвати власний родовий герб: деталі
Українці зможуть зареєструвати власний родовий герб: деталі
