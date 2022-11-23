«Укрзалізниця» повідомила про можливу затримку поїздів

У Києві призупинено рух кільцевої електрички

Через ракетні удари Росії знеструмлено ділянки залізниці у низці регіонів України. «Укрзалізниця» попередила про можливу затримку поїздів.

«В результаті ворожих атак на енергетичну інфраструктуру маємо знеструмлені ділянки у столиці, Дніпрі, Миколаєві, Львівській, Вінницькій, Сумській та Харківській областях. Відправлення найближчих поїздів можливе із затримкою, задіяні резервні тепловози», – йдеться у повідомленні.

Крім того, у Києві призупинено рух кільцевої електрички.

Нагадаємо, вдень 23 листопада росіяни завдали масованих ударів по кількох містах України. У деяких із них пропало світло.

Також стало відомо, що внаслідок ракетної атаки 23 листопада зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури України. Запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Як повідомлялося, після обстрілів Києва ДТЕК запроваджує екстрені відключення світла.

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