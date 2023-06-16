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Україна лідирує у світі за експортом одного продукту

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Україна лідирує у світі за експортом одного продукту
Україна посіла чинне місце серед експортерів яблучного концентрату
фото: ілюстративне

Україна увійшла до переліку найбільших світових експортерів яблучного концентрату

Україна минулого року експортувала 127 тис. тонн соків, де 97% припало на яблучний концентрат. Таким чином Україна посіла минулого року 18 місце серед найбільших країн-експортерів. Про це пише AgroTimes із посиланням на дані Української асоціації аграрного експорту.

«За перший квартал 2023 року Україна поставила на зовнішні ринки лише 29 тис. тонн соків на суму понад $48 млн, причому 85% вартості забезпечили продаж у США, Польщу та Австрію. За збереження цієї умовно стабільної ситуації можна сподіватися на повторення торішніх обсягів їхнього експорту», ​​– йдеться у повідомленні.

Українськаї асоціація аграрного експорту наводить дані Міжнародного торгового центру, за якими обсяги світового експорту соків у 2018 році становили $16,2 млрд, у 2019 році – $14,9 млрд, у 2020 році – $14,0 млрд, у 2021 році – $15,6 млрд, 2022 року – $16,2 млрд. Найбільшими експортерами соків у світі, за попередніми дминулого року стали Бразилія (2 млн 651 тис. тонн), Іспанія (994 тис. тонн), Нідерланди (967 тис. тонн). До списку найбільших продавців соків увійшли також Німеччина, Польща, Бельгія, Таїланд, США, Італія та Китай.

Раніше аналітики EastFruit прогнозували, що Україна встановить рекорд експорту яблучного концентрату у сезоні-2022/23. Незважаючи на всі складнощі роботи у країні, що воює, та проблемну логістику, українські експортери цієї продукції посилюють свої позиції на світовому ринку, а ключовими напрямками поставок залишаються країни ЄС та США.

Світовий ринок цієї продукції відновлюється після спаду, пов’язаного з пандемією COVID-19, і очікувалося істотне зниження виробництва яблук у Китаї та США. До того ж в Україні через еміграцію продовжував скорочуватися ринок свіжих яблук, а, зважаючи на проблеми з обробітком у садах, нестачею робочої сили та зростанням витрат на електроенергію, частка яблук для перероблення мала сильно зрости.

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Теги: експорт ринок рекорд Україна

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