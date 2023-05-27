Головна Світ Політика
search button user button menu button

Іран цинічно відреагував на звернення Зеленського щодо постачання безпілотників РФ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Іран цинічно відреагував на звернення Зеленського щодо постачання безпілотників РФ
президент України Володимир Зеленський
фото з відкритих джерел

Тагеран звинуватив президента України Володимира Зеленського в антиіранській пропаганді

Іран заявив, що критикуючи постачання безпілотників РФ, президент України Володимир Зеленський нібито очікує отримати більше західної зброї. Про це заявив речник МЗС Ірану Насер Канаані Reuters.

«Повторення президентом України брехливих заяв проти Ісламської Республіки Іран відповідає антиіранській пропаганді та медіавійні, спрямованій на залучення якомога більшої кількості зброї та фінансової допомоги від західних країн», – заявив речник МЗС Ірану Насер Канаані.

Також Канаані повторив брехню Тегерана про те, що Україна відмовляється дозволити незалежне розслідування фактів надання Росії іранських безпілотників.

Нагадаємо, президент України під час свого відеозвернення в середу, 24 травня, закликав іранців зупинити сповзання на «темну сторону історії», постачаючи Москві безпілотники.

Раніше повідомлялося, що Росія використовує води Каспію, аби отримувати зброю з Ірану. Перешкодити цьому країни Заходу не можуть. 

Також Франція висловила занепокоєння повідомленнями про випробування Іраном балістичної ракети, назвавши це порушенням резолюції Ради безпеки ООН, на основі якої була ухвалена «іранська ядерна угода». 

Читайте також: Ватажок «Хезболли» пригрозив Ізраїлю новою війною
Теги: Іран президент Україна Володимир Зеленський росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Віктор Шендерович
«Хороші росіяни» категорично проти розвалу Росії
1 травня, 17:26
Під час виконання хіта Wind of Change соліст гурту Клаус Майне розгорнув великий український прапор та загорнувся в нього
Гурт Scorpions розгорнув прапор України на концерті у Берліні
Вчора, 11:18
Президент України Володимир Зеленський
Зупинити терор і врятувати людей можна лише зброєю – звернення президента
28 квiтня, 22:49
Прислужник Путіна Сергій Марков втік з ефіру після питання журналістки про війну в Україні
Залаявся та втік з кадру: як прислужник Путіна зганьбився в ефірі (відео)
10 травня, 11:00
Під час параду у Москві ЗМІ помітили хворобливий вигляд Олександра Лукашенка
Аномалії у графіку Лукашенка: диктатор майже не з’являється на публіці
12 травня, 17:08
Нафтовий термінал порту Тамань
Москва вихваляється рекордами з експорту нафти та палива
17 травня, 07:48
Шольц заявив, що на Німеччину ніхто не чинить тиску в дискусії про постачання літаків Україні
«Авіаційна коаліція для України»: Німеччина зробила заяву
17 травня, 16:23
Візити найвищого рівня зараз відбуваються у специфічних умовах
«Понтифік погодився за кілька хвилин». Посол України у Ватикані розповів, як готувалася зустріч Папи і Зеленського
19 травня, 16:55
Петер Стано: «Ми не бажаємо брати участь в ескалації»
«Ескалація напруги». ЄС відреагував на розміщення ядерної зброї в Білорусі
25 травня, 15:31

Політика

Президент Сербії йде з посади голови правлячої партії: хто його замінить
Президент Сербії йде з посади голови правлячої партії: хто його замінить
Іран цинічно відреагував на звернення Зеленського щодо постачання безпілотників РФ
Іран цинічно відреагував на звернення Зеленського щодо постачання безпілотників РФ
Ракетний удар по Дніпру: лідери ОБСЄ відреагували на обстріл медзакладу
Ракетний удар по Дніпру: лідери ОБСЄ відреагували на обстріл медзакладу
Крім Угорщини, нові санкції ЄС проти Росії блокує ще одна країна
Крім Угорщини, нові санкції ЄС проти Росії блокує ще одна країна
Зеленський відреагував на петицію про легалізацію «одностатевих шлюбів»
Зеленський відреагував на петицію про легалізацію «одностатевих шлюбів»
Як закінчити війну? Росія сформулювала новий список вимог
Як закінчити війну? Росія сформулювала новий список вимог

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
136K
Хто винен у війні: Росія чи Україна? Несподівані результати опитування китайців
134K
Для України є дві погані новини. Але є й дві хороші
85K
Як закінчити війну? Росія сформулювала новий список вимог
85K
Ранок у Росії почався з потужного вибуху
38K
В Україні зафіксували землетрус (мапа)
27K
Ключові геополітичні рішення вже прийняті. Які саме

Новини

Землетрус в Україні, «бавовна» в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 07:32
Окупанти безуспішно атакують на чотирьох напрямках: дані Генштабу з фронту
Сьогодні, 06:52
Смерть нацгвардійця в ДТП: Вища рада правосуддя розгляне можливість арешту судді
Сьогодні, 05:00
Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 27 травня
Сьогодні, 04:41
27 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:15
Малюк розповів про причетність СБУ до підриву Кримського моста
Сьогодні, 01:06

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту