Іран цинічно відреагував на звернення Зеленського щодо постачання безпілотників РФ

Тагеран звинуватив президента України Володимира Зеленського в антиіранській пропаганді

Іран заявив, що критикуючи постачання безпілотників РФ, президент України Володимир Зеленський нібито очікує отримати більше західної зброї. Про це заявив речник МЗС Ірану Насер Канаані Reuters.

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«Повторення президентом України брехливих заяв проти Ісламської Республіки Іран відповідає антиіранській пропаганді та медіавійні, спрямованій на залучення якомога більшої кількості зброї та фінансової допомоги від західних країн», – заявив речник МЗС Ірану Насер Канаані.

Також Канаані повторив брехню Тегерана про те, що Україна відмовляється дозволити незалежне розслідування фактів надання Росії іранських безпілотників.

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Нагадаємо, президент України під час свого відеозвернення в середу, 24 травня, закликав іранців зупинити сповзання на «темну сторону історії», постачаючи Москві безпілотники.

Раніше повідомлялося, що Росія використовує води Каспію, аби отримувати зброю з Ірану. Перешкодити цьому країни Заходу не можуть.

Також Франція висловила занепокоєння повідомленнями про випробування Іраном балістичної ракети, назвавши це порушенням резолюції Ради безпеки ООН, на основі якої була ухвалена «іранська ядерна угода».