Ахметов вийшов з-під дії закону про олігархів – Малюська

Рінат Ахметов більше не підпадає під критерії визначення олігархом

Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що Рінат Ахметов вийшов з-під двох критеріїв визнання олігархом. Це сталося завдяки закриттю власних медіа, а також завдяки складанню мандата Вадимом Новинським. Про це міністр сказав під час дискусії ОПОРА.Live.

«Пан Новинський був прямим зв’язком для того, щоб визнати олігархом пана Ахметова. Тому, що вони є партнерами по бізнесу, а пан Новинський як народний депутат є політичною фігурою. Тому відмова від мандату прибрала прямий зв’язок пана Ахметова з парламентом і прибрала найочевиднішу ознаку участі у політичному житті для пана Ахметова», – сказав міністр.

Як відомо, олігархом можуть визнати людину, яка відповідає трьом з чотирьох критеріїв:

бере участь у політичному житті;

має значний вплив на засоби масової інформації;

є бенефіціаром монополії;

має активів понад 1 млн прожиткових мінімумів (приблизно 2,5 млрд грн).

Водночас Малюська припустив, що Ахметов, можливо, відмовився від своїх медіа не остаточно.

«Це моя суб’єктивна думка, не готовий говорити, що це так, але видається, що юридично це «нога в дверях» з тим, щоб не закрити собі повністю юридичні механізми повернення в бізнес», – сказав міністр.

Малюська нагадав, що Ахметов вказав на неможливість продажу медіабізнесу у визначений законом для продажу медіаактивів та в умовах російської воєнної агресії проти України.

«Ця фраза не має комунікаційного особливого сенсу, має тільки юридичний, щоб створити собі запас для подальшого можливого оскарження в судах, у міжнародних судах, де завгодно, щоб повернути або собі активи, або їхню грошову компенсацію з посиланням на те, що або влада, або росіяни поставили в скрутне становище, де цінний актив довелось віддавати безкоштовно», – припускає Малюська.

Як відомо, у вересні 2021 року Верховна Рада ухвалила закон про олігархів, який передбачав створення спеціального реєстру. Особам з цього списку було б заборонено фінансувати політичні партії, брати участь у великій приватизації, а також потрібно подавати спеціальну декларацію. РНБО збиралася визначити перших олігархів до кінця травня 2022 року, але через війну створення реєстру трохи відклали.

Нагадаємо, 11 липня стало відомо, що український бізнесмен Рінат Ахметов заявив про вихід його інвестиційної компанії SCM з медійного бізнесу.

Пізніше стало відомо, що усі канали «Медіа Групи Україна» (МГУ) з 12 липня почали транслювати загальнонаціональний марафон.

Також стало відомо, що інвестиційна компанія бізнесмена Ріната Ахметова SCM розпочинає процедури припинення випуску друкованих ЗМІ та анулювання ліцензій Медіа Групи Україна. Відповідні документи буде надіслано уповноваженим державним установам починаючи вже від сьогодні, 12 липня 2022 року. Йдеться про всі державні ліцензії на мовлення та на провайдера програмної послуги, які були отримані Медіа Групою Україна від держави. Паралельно буде розпочато процес припинення випуску належних МГУ друкованих засобів масової інформації.

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