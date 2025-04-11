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Ексміністр оборони анонсував новітні оборонні розробки для ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Ексміністр оборони анонсував новітні оборонні розробки для ЗСУ
Юрій Єхануров розповів про оборонні розробки
фото: скриншот з відео

Юрій Єхануров підсумував: Йдеться про сотні виробів

Українські науковці завершують розробку нового озброєння для Збройних сил України. Про це сказав ексміністр оборони, директор Науково-дослідного інституту передових оборонних технологій Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського Юрій Єхануров, виступаючи на Business Wisdom Summit 2025 «Дієві стратегії лідерів», інформує «Главком».

За словами Єханурова, через два місяці будуть презентовані перші результати роботи. Наразі відомі назви нових виробів:

  • «Медоїд». Єхануров охарактеризував так: «Це така звірюга, така страшна, яка там кусається, в якої товста шкіра».
  • «Сонет» – тема зв'язку. 
  • «Мольфар». Ексміністр оборони зазначив: «Ми по ньому працюємо з багатьма людьми за кордоном, країнами НАТО, звичайно».
  • «Стілет».
  • «Плащаниця». Єхануров сказав, що до розробки виробу науковці тільки приступають.

Директор Науково-дослідного інституту передових оборонних технологій наголосив на тісній співпраці з підприємствами Міністерства оборони, які, за його словами, зазнали позитивних змін: «Я повинен сказати добрі слова про те, як ми працюємо з усіма установами Міністерства оборони. Це дуже, ви знаєте, вони змінилися. Я не кажу про тих, хто зробить закупки. Ні, ні, ми з ними не маємо справи».

Єхануров підсумував: «В чому сила буде реалізації наших проєктів? Тому що всі ці хлопці і дівчата з підприємств, які разом з нами працюють, з якими ми дискутуємо, наступного дня, після того, коли буде прийняти наш виріб, вони почнуть тиражувати стільки, скільки треба для наших військ. Тобто, це мова йде про сотні виробів».

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Раніше «Главком» повідомляв, що на Business Wisdom Summit, який влаштував лідер ділового контенту Delo.ua, зібралися топменеджери Terwin, Novus, Sense Bank, Kormotech, Starlight Media та ще тридцяти компаній. У програмі саміту сім панельних дискусій, офлайн-нетворкінг у колі понад 500 професіоналів та церемонія нагородження найкращих керівників України за їхній внесок у розвиток бізнесу за версією «ТОП-100. Рейтинги найбільших». «Главком» виступає інформаційним партнером саміту. 

Раніше президент України Володимир Зеленський зауважив, що після повномасштабного вторгнення Росії виробництво вітчизняного озброєння різко зросло. Як розповів Зеленський, у 2022 році частка зброї українського виробництва становила менше ніж 10% від загальних потреб. На цей час вона становить близько 33-34% від усього озброєння. Водночас Європа покриває близько 30% потреб, США – 40%.

До слова, Міноборони кодифікувало і допустило до використання у підрозділах ЗСУ безпілотні авіаційні комплекси Zeus і Hades українського виробництва. 

Зокрема, головне управління оборонних інновацій Міністерства оборони в рамках програм впровадження інновацій та розвитку армії майбутнього провело презентаційне тестування FPV-дронів, керованих через волоконно-оптичний кабель, для представників командувань видів, окремих родів військ (сил) Збройних сил України

Теги: озброєння

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