Ексміністр оборони анонсував новітні оборонні розробки для ЗСУ

Юрій Єхануров підсумував: Йдеться про сотні виробів

Українські науковці завершують розробку нового озброєння для Збройних сил України. Про це сказав ексміністр оборони, директор Науково-дослідного інституту передових оборонних технологій Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського Юрій Єхануров, виступаючи на Business Wisdom Summit 2025 «Дієві стратегії лідерів», інформує «Главком».

За словами Єханурова, через два місяці будуть презентовані перші результати роботи. Наразі відомі назви нових виробів:

«Медоїд». Єхануров охарактеризував так: «Це така звірюга, така страшна, яка там кусається, в якої товста шкіра».

«Сонет» – тема зв'язку.

«Мольфар». Ексміністр оборони зазначив: «Ми по ньому працюємо з багатьма людьми за кордоном, країнами НАТО, звичайно».

«Стілет».

«Плащаниця». Єхануров сказав, що до розробки виробу науковці тільки приступають.

Директор Науково-дослідного інституту передових оборонних технологій наголосив на тісній співпраці з підприємствами Міністерства оборони, які, за його словами, зазнали позитивних змін: «Я повинен сказати добрі слова про те, як ми працюємо з усіма установами Міністерства оборони. Це дуже, ви знаєте, вони змінилися. Я не кажу про тих, хто зробить закупки. Ні, ні, ми з ними не маємо справи».

Єхануров підсумував: «В чому сила буде реалізації наших проєктів? Тому що всі ці хлопці і дівчата з підприємств, які разом з нами працюють, з якими ми дискутуємо, наступного дня, після того, коли буде прийняти наш виріб, вони почнуть тиражувати стільки, скільки треба для наших військ. Тобто, це мова йде про сотні виробів».

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