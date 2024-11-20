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На Курщині росіяни заявили про атаку ракетами Storm Shadow (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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На Курщині росіяни заявили про атаку ракетами Storm Shadow (фото)
На знайдених уламках начебто західної ракети написано Storm Shadow
фото з соцмереж

Росіяни заявили про атаку західними ракетами після інформації про дозвіл США на удари британськими ракетами углиб Росії

Сьогодні, 20 листопада, росіяни почали повідомляти про удари ракетами Storm Shadow по Курській області. Фото з нібито уламками з'явилися в одному з місцевих пабліків Курщини.

За словами росіян, Збройні сили України нібито близько 14:50 випустили по Курській області до 12 ракет Storm Shadow. Зазначається, що їх уламки начебто було знайдено в селищі Мар'їне.

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Знайдені в Курській області уламки начебто західної ракети Storm Shadow
фото з соцмереж
Storm Shadow – це крилата ракета великої дальності зі скритними можливостями, спільно розроблена Великою Британією та Францією, яка зазвичай запускається з повітря. З дальністю стрілянини понад 250 км це трохи менше від дальності американських армійських тактичних ракетних систем класу «земля-земля» або Atacms.

Нагадаємо, газета The Times із посиланням на високопоставлені джерела в британському уряді заявила, що Сполучені Штати зняли обмеження на використання британських ракет Storm Shadow углиб території Росії. Цей дозвіл був потрібен саме від США, адже в цих ракетах містяться американські складники.

Публічно прем’єр-міністр Кір Стармер робив обережні заяви щодо Storm Shadow, адже дозвіл на використання цих ракет залежить від США, які надають навігаційні дані, що дозволяють британським ракетам пролітати низько над землею на відстані до 150 миль.

Як повідомлялося, Франція та Велика Британія дозволили Україні завдати удару вглиб російської території за допомогою своїх ракет Scalp/Storm Shadow. Про це писало Le Figaro, однак згодом інформація про дозвіл зникла з відповідної публікації.

Згодом стало відомо, що Франція має обмежену кількість далекобійних ракет Scalp, які вона могла б надати Україні.

До слова, президент США Джо Байден дозволив використання Україною американських ракет великої дальності для ударів усередині Росії.

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Теги: Курщина росія росіяни ракета обстріл

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