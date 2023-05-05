Власник «Київстару» отримав ліцензію на продаж бізнесу в Росії

Компанія планує продати російський бізнес «ВимпелКом» за 1,83 млрд доларів

Телекомунікаційна компанія Veon отримала ліцензію США, яка дозволяє американцям брати участь в угодах, необхідних для продажу російського бізнесу «ВимпелКому». Про це йдеться в заяві Veon, передає Reuters.

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Як зазначається, у листопаді Veon оголосила про намір продати «ВимпелКом» за 1,83 млрд доларів.

Veon керує брендом «Білайн» через «ВимпелКом» у Росії, і її роль у РФ ускладнювалася тим, що компанія керує брендом мобільної мережі «Київстар» в Україні, пише видання.

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«Управління контролю за іноземними активами міністерства фінансів США видало ліцензію 15 квітня, відкриваючи шлях Veon до виходу з Росії. Цей крок зробили багато західних компаній у відповідь на дії Кремля проти України», – заявила телекомунікаційна компанія.

Окрім ліцензії від США, Veon також відзначила, що має необхідні ліцензії, які вимагають представники Великобританії та Бермудських островів для продажу «ВимпелКому».

Нагадаємо, що у квітні Росію остаточно покинули понад 20 міжнародних компаній. Серед них – автомобільний виробник Mercedes-Benz, мережа ресторанів KFC та корпорація з розробки відеоігор Electronic Arts.

Як повідомлялося, компанія Inditex, яка володіє магазинами одягу Zara та Bershka, продає свій бізнес у РФ. Дозвіл на це вона отримала від влади країни-агресорки.

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До слова, один із найбільших у світі ретейлерів спортивних товарів Decathlon почав пошук покупців на свої російські активи.