Один із найбільших спортивних ретейлерів йде з Росії

У прес-службі Decathlon відмовилися коментувати інформацію про продаж бізнесу у РФ

За даними ЗМІ, Decathlon сподівається повністю продати бізнес у Росії

Один із найбільших у світі ретейлерів спортивних товарів Decathlon почав пошук покупців на свої російські активи. Про це повідомило видання РБК у середу, 25 січня, з посиланням на джерела у великих торгових мережах та консалтингових компаніях.

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За даними трьох співрозмовників видання, Decathlon сподівається продати бізнес у Росії повністю. Ще одне джерело стверджує, що компанія готова окремо продати свою нерухомість.

Decathlon розпочала свій бізнес у Росії в 2006 році. Навесні 2022 року там було 57 магазинів компанії, тепер їх залишилося 28. Невдовзі після початку війни в Україні мережа призупинила постачання товарів до Росії.

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За оцінкою голови аналітичної компанії INFOLine Івана Федякова, російський бізнес Decathlon коштує 13–15 млрд рублів. На думку аналітика, продати бізнес цілком в одні руки компанії не вдасться через те, що більшість комерційної нерухомості компанії припадає на великоформатні об'єкти – 20 гіпермаркетів.

Як зазначає РБК, для продажу бізнесу компанії необхідно отримати дозвіл спеціальної підкомісії Мінфіну РФ, яка вимагає, щоб актив продавали зі знижкою не менше 50% вартості, визначеної в ході незалежної оцінки.

У прес-службі Decathlon відмовилися коментувати інформацію про продаж бізнесу у Росії.

Як відомо, після російського вторгнення в Україну з Росії пішли більше тисячі компаній. Одні з них заявили про зупинку роботи, інші повністю згорнули свій бізнес.

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Нагадаємо, у жовтня 2022 року найбільший учасник ринку молочної продукції країни-терористки РФ Danone оголосив про передачу свого бізнесу в Росії іншим особам. У РФ компанія працювала з 1992 року. Серед її брендів – Danone, «Простоквашино», «Активіа», Actimel, «Bio Баланс», «Растишка», «Тема», Danissimo тощо. У Росії у Danone було 18 підприємств і більше 10 тис. співробітників.

Тим часом модний дім Dior потрапив у черговий скандал, запросивши на тиждень моди в Парижі російську продюсерку Яну Рудковську, яка затято підтримує криваву політику Кремля. Це не перший скандал, коли модний дім звинувачують у заграванні з Росією.