Федоров розпорядився зупинити роботи «Автостради» із захисту водопостачання Києва, – Максим Шкіль

«Автострада» заявила про зупинку робіт із захисту водопостачання Києва

Група компаній «Автострада» припинила роботи із захисту об’єктів водопостачання Києва після усної вказівки керівництва Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Про це повідомив CEO групи компаній «Автострада» Максим Шкіль.

За його словами, у жовтні 2026 року компанія отримала від замовника – Агентства відновлення – термінове завдання розпочати реалізацію проєктів із захисту об’єктів «Київводоканалу». З огляду на критичність ситуації «Автострада» погодилася взяти на себе юридичні ризики та розпочати роботи без укладених договорів і підтвердженого фінансування.

«Розуміючи гостроту проблеми, ми взяли на себе всі юридичні ризики, приступивши до виконання робіт негайно – без договорів та без підтвердженого фінансування на реалізацію об’єктів», – зазначив Шкіль.

Для виконання завдання компанія оперативно залучила профільних спеціалістів проєктного інституту «Автостради», розпочала геологічні та геодезичні вишукування, а також провела термінову мобілізацію виробничих підрозділів.

Однак 4 листопада від замовника надійшли інструкції зупинити реалізацію цих об’єктів.

«За усною вказівкою першої заступниці голови Агентства відновлення Інни Внукової «Автострада» має зупинити реалізацію зазначених об’єктів», – повідомив керівник компанії.

5 листопада керівництво «Автостради» провело особисту зустріч із головою Агентства відновлення Іваном Федоровим. Під час зустрічі обговорювалося питання подальшої участі компанії в проєктах із захисту водопостачання столиці.

«На особистій зустрічі з Іваном Федоровим було уточнено: чи продовжувати «Автостраді» реалізацію об’єктів захисту водопостачання міста Києва? На запитання отримано відповідь: «ні» з причини того, що «у відносинах з компанією «Автострада» є напруження»», – написав Шкіль.

За його словами, вже наприкінці дня 5 листопада компанія зупинила реалізацію проєктів, вивела працівників з об’єктів та зосередилася на виконанні інших робіт, за якими замовники не ухвалюють хаотичних рішень.

Шкіль також висловив припущення, що Іван Федоров може мати намір передати реалізацію цих об’єктів іншим компаніям. За його словами, йдеться про підприємства, які до призначення Федорова головою Запорізької ОВА не мали необхідних виробничих потужностей, персоналу, техніки, досвіду та обладнання.

«Не буду здивований, якщо Іван Федоров має плани реалізації цих об’єктів компаніями, які до його призначення очільником ОВА Запорізької області не мали обсягів, працівників, техніки, досвіду та обладнання, а з моменту його призначення отримали понад 10 млрд контрактів. Окрім цього, з моменту призначення Івана Федорова, ці компанії отримали понад 2 млрд грн контрактів в системі Агентства відновлення», – заявив CEO «Автостради».

Він також пов’язав ситуацію з виконанням доручень президента України Володимира Зеленського щодо захисту критичної інфраструктури.

Окремо керівник «Автостради» спростував інформацію, оприлюднену Іваном Федоровим, щодо нібито відмови компанії від участі в проєкті захисту водопостачання Києва.

За словами Шкіля, письмове підтвердження готовності компанії реалізувати проєкт було направлено замовнику на офіційну електронну пошту ще 23 жовтня.

«Інформація щодо відмови «Автостради» від участі в проєкті захисту водопостачання міста Києва є брехнею. Більше того, письмове підтвердження про готовність компанії реалізувати проєкт було направлено замовнику на офіційну електронну пошту 23 жовтня (копія в коментарі)», – заявив він.