Токсичні викиди в Криму: що замовчують окупанти

Дмитро Тимчук Народний депутат України (Народний фронт)

Дмитро Тимчук

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Тиждень тому мешканці м Армянська (розташований на півночі окупованого росіянами Криму) почали скаржитися на іржавий маслянистий наліт невідомого походження, який буквально накрив місто

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Как указывают очевидцы, проблемы были зафиксированы утром 24 августа: металлические изделия покрылись этим налетом, почернели фрукты и овощи, осыпались листья на деревьях. У многих людей начались проблемы с дыханием, появились различные высыпания на коже. Масштаб ЧП такой, что его не удалось замолчать: оккупационные власти Крыма были вынуждены начать официальное расследование.

Не смотря на то, что с момента отбора проб воздуха, воды и почвы прошло уже несколько дней, никаких внятных пояснений случившегося до сих пор нет. Более того – в публичном пространстве наблюдается настоящий цирк.

Часть жителей Армянска убеждена, что налет появился вследствие выбросов с завода «Крымский титан», принадлежащего украинскому олигарху Д.Фирташу (они подчеркивают, что подобная ситуация – появление ржавого налета утром - уже была в июле, но в меньшем масштабе). Эту версию также озвучил гауляйтер Крыма С.Аксенов, пригрозив виновникам страшными карами. Однако, через время он сделал оговорку, что выбросы могли произойти с Крымского содового завода или с АО «Бром» в Красноперекопске.

«Крымский титан» яростно отрицает свою причастность к экологическому бедствию в весьма интересной форме: в официальном сообщении завода говорится, что 23-27 августа ветер уносил загрязняющие вещества не в сторону Армянска, а в сторону Каланчакского района Херсонской области (т.е. на материковую часть Украины, что, по мнению путинских шавок, преступлением не является). РосСМИ также обильно цитируют анонимных «работников завода», утверждающих, что нештатных ситуаций на предприятии не было.

Руководство «Крымсоды» и «Брома» также настаивает на непричастности к экологическому ЧП.

Через четыре дня после появления налёта, несмотря на сотни постов в соцсетях, публикации в подконтрольных оккупантам крымских и центральных российских СМИ, официальные заявления об отборе проб на экспертизу, проснулся крымский МЧС, представители которого на голубом глазу поведали, что у них нет никаких обращений от граждан по поводу неизвестного загрязнения.

Власти Армянска уже неделю стоически хранят молчание, очевидно, пытаясь угадать версию, которую россоккупанты «наверху» официально признают единственно верной...

В настоящий момент прокачиваются несколько сюжетных линий, в процессе развития которых вину пытаются возложить... на Украину.

Первая. Налет появился вследствие повреждения системы фильтрации выбросов на «Крымском титане». Якобы дефицит воды привел к тому, что фильтры вышли из строя. А из-за финансовых проблем собственник не спешит их менять. Поэтому ночью предприятие отравляет окружающую территорию.

Вторая. Снова-таки якобы из-за дефицита воды обмелели и частично высохли кислотные отстойники завода. Теперь ветер разносит токсичную пыль (правда, не объясняется, почему это происходит исключительно ночью).

В общем, неизвестно, что произошло, но однозначно виноват украинский олигарх и Украина, перекрывшая днепровскую воду.

Что характерно - жители Армянска расставляют несколько иные акценты. Действительно, многие сетуют на то, что «Крымский титан» сокращает сотрудников, а оставшимся задерживает зарплату. Но причину видят не в кознях Украины, а в наплевательском отношении России к местному населению.

Крымчане, еще вчера мечтавшие о "камнях с неба", уже открыто пишут, что Москва думает только о том, как обеспечить военный контингент на севере Крыма (постоянно базируется порядка 7 тыс. военнослужащих), где разместить семьи военных и т.д. Что будет с остальными, обитателей Кремля не волнует.

Крымчане убеждены, что остановка завода (с которым прямо или косвенно связана половина рабочих мест в Армянске) убьет город. Заменить эти рабочие места нечем, тысячам людей придется уехать.

Показательно, что ситуацию в Армянске взялся комментировать спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов (один из ближайших соратников Путина, ранее возглавлявший АП). Он прямо сказал: если в загрязнении виновато предприятие, оно должно быть остановлено «до устранения причин».

Если через пару дней не появится вменяемое объяснение, что же стало причиной экологического бедствия, и не будет четко указан источник, подтвердится предположение, что россоккупанты пытаются увести внимание от еще одной сюжетной линии, которую сейчас всячески замалчивают. А именно - что к загрязнению прямо причастны оккупационные войска РФ (произошла утечка токсичных веществ). Если оккупантам не удастся доказать причастность заводов, а их собственники откажутся взять вину на себя, выбросы «неизвестного вещества» также могут объяснить «диверсией Украины».

Джерело: блог Дмитра Тимчука

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