Витрати на війну коштують бюджету у чотири рази більше, ніж до повномасштабного вторгнення

Попри постійну фінансову допомогу партнерів, державному бюджету України не вистачає $5-7 млрд щомісячно. Адже витрати на війну коштують бюджету у чотири рази більше, ніж у відносно мирний час. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Але витрати на війну коштують бюджету у чотири рази більше, ніж у відносно мирний час (до повномасштабного вторгнення – «Главком»). Мирного бюджету недостатньо навіть з урахуванням того, що ми урізали всі видатки розвитку, всі капітальні видатки», – наголосив головний парламентський фінансист.

Гетманцев також уточнив, що Мінфін працю над тим, аби фінансова допомога Україні каїн-партнерів збільшувалася.

«З тих грошей, що нам запозичують партнери, дуже невелика сума йде безпосередньо до бюджету і може бути використана на видатки. Більшість цієї допомоги – це військова, негрошова і допомога нашим країнам-сусідам на розміщення біженців. Ми працюємо над тим, аби обсяг цієї допомоги збільшувати. За розрахунками Мінфіну, недонадходження до державного бюджету на сьогодні складають 5-7 мільярдів доларів на місяць. Ми маємо компенсувати цю діру за рахунок допомоги наших партнерів. Ситуація складна і змінюється щотижня. Боротьба йде за кожну копійку, що надасть нам можливість вистояти», – уточнив чиновник.

Гетманцев уточнив, що тривають перемовини з МВФ про надання Україні додаткових траншів. «МВФ нам виділив вже $1,4 млрд і відкрив рахунок для допомоги, яка є безумовною. Йдуть перемовини про додаткові транші.

Але стосовно переважної більшості вимог МВФ та партнерів, я б врешті припинив ці одвічні торги. Ми повинні стати членами ЄС, це питання фізичного виживання. Вимоги партнерів – це приведення наших суспільних відносин у відповідність до елементарних вимог законності, верховенства права та антикорупції» – зазначив економіст

Головний парламентський фінансист поки не береться прогнозувати як війна вплине на ВВп країни та курс валют, але наголошує, що докладається максимально зусиль для см тримання інфляції.

«Деякі валютні обмеження знімають, тому що гривня стабільна і нема жодних передумов, аби вона знецінювалася. Навіть не курс, а стримання інфляції – це стратегічне завдання, яке ми тримаємо на контролі, Нацбанк цим займається щохвилинно.

Питання щодо конкретних цифр стану ВВП та його падіння наразі дуже спекулятивне, бо ми не знаємо, як завершиться війна і коли. МВФ прогнозує, що падіння ВВП складе 35%, прогноз від Світового банку – 45%. Але всі ці прогнози дуже умовні, ми не можемо зараз говорити точно про якісь конкретні цифри» – наголосив Гетманцев.

Раніше Гетманцев розповів, який ефект очікується від підвищення військового збору Також Данило Гетманцев пояснив, що Україна може експортувати після зняття квот.