  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    10 клієнтів АТ «Сумигаз» перемогли у всеукраїнській акції 104.UA Smart

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    10 клієнтів АТ «Сумигаз» перемогли у всеукраїнській акції 104.UA Smart

    На сьогодні, на Сумщині пристроєм для дистанційної передачі даних уже користуються 335 домоволодінь

    Фахівці АТ «Сумигаз» встановили переможцям всеукраїнської акції 104.UA Smart модеми. Це пристрої 104.UA Smart, призначені для дистанційної передачі показань лічильника газу до системи обробки даних. Для участі в акції клієнти сплатили за послугу доставки газу за перше півріччя 2021 року.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    10 клієнтів АТ «Сумигаз» перемогли у всеукраїнській акції 104.UA Smart
    10 клієнтів АТ «Сумигаз» перемогли у всеукраїнській акції 104.UA Smart
    10 клієнтів АТ «Сумигаз» перемогли у всеукраїнській акції 104.UA Smart
    10 клієнтів АТ «Сумигаз» перемогли у всеукраїнській акції 104.UA Smart

    Споживачі вже переконались у зручності та надійності пристрою, адже модем щодня передає показання до системи. Дані про обсяги спожитого газу прилад зберігає впродовж 12 місяців.

    «Для зручності наші клієнти замовляють модем під час реконструкції – перенесення лічильника, його заміни чи встановлення. Модем забезпечує достовірність передачі показань», – відзначає комерційний директор Денис Черненко.

    На сьогодні, на Сумщині таким пристроєм для дистанційної передачі даних уже користуються 335 домоволодінь. Клієнтам, які хочуть встановити модем власним коштом, потрібно звернутися до 104.ua Клієнтського простору.

    Теги: Суми газ Сумщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies