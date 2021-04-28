10 клієнтів АТ «Сумигаз» перемогли у всеукраїнській акції 104.UA Smart

На сьогодні, на Сумщині пристроєм для дистанційної передачі даних уже користуються 335 домоволодінь

Фахівці АТ «Сумигаз» встановили переможцям всеукраїнської акції 104.UA Smart модеми. Це пристрої 104.UA Smart, призначені для дистанційної передачі показань лічильника газу до системи обробки даних. Для участі в акції клієнти сплатили за послугу доставки газу за перше півріччя 2021 року.

Споживачі вже переконались у зручності та надійності пристрою, адже модем щодня передає показання до системи. Дані про обсяги спожитого газу прилад зберігає впродовж 12 місяців.

«Для зручності наші клієнти замовляють модем під час реконструкції – перенесення лічильника, його заміни чи встановлення. Модем забезпечує достовірність передачі показань», – відзначає комерційний директор Денис Черненко.

На сьогодні, на Сумщині таким пристроєм для дистанційної передачі даних уже користуються 335 домоволодінь. Клієнтам, які хочуть встановити модем власним коштом, потрібно звернутися до 104.ua Клієнтського простору.