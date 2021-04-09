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    Підпалив квартиру з дітьми. Прокуратура наполягатиме на арешті колишнього депутата Київради

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    Під час підпалу в квартирі були діти ексдепутата - Підпалив квартиру з дітьми. Прокуратура наполягатиме на арешті колишнього депутата Київради
    Під час підпалу в квартирі були діти ексдепутата
    Фото: Київ оперативний

    8 квітня прокуратура оголосила про підозру колишньому депутатові Київської міськради Віталію Даниленку, який спалив автомобіль своєї дружини та влаштував пожежу в її квартирі

    Прокуратура наполягатиме на арешті ексдепутата Київради Віталія Даниленка, якого підозрюють у підпалі квартири, повідомила УНН речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.

    «Прокуратура у суді клопотатиме про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Відповідне клопотання скеровано на розгляд Голосіївського районного суду Києва», – розказала Максимець.

    8 квітня Київська міська прокуратура оголосила про підозру колишньому депутатові Київської міськради Віталію Даниленку, який спалив автомобіль своєї дружини і влаштував пожежу в її квартирі. За даними слідства, 6 квітня 2021 року близько десятої години вечора до столичної поліції надійшло повідомлення про пожежу у квартирі в будинку на вулиці Героїв Оборони.

    Правоохоронці встановили, що під час конфлікту, що виник між подружжям, чоловік за допомогою запальнички підпалив картонні коробки у тамбурному приміщенні, в результаті чого розпочалася пожежа та були пошкоджені вхідні двері в квартиру та майно, що знаходилося у тамбурі. У квартирі були діти.

    Чоловіка затримали на місці події і зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Також перевіряється причетність затриманого до підпалу автомобіля дружини, скоєного раніше.

    У 2014 році Віталій Даниленко став депутатом Київради, обравшись у окрузі №23, що в Дніпровському районі. Також він є засновником громадської організації «Школа боротьби».
    Теги: пожежа прокуратура діти чоловік
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