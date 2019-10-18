1,6 тис. закарпатців можуть керувати запасом «акційного» газу онлайн новини компаній



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Акційна ціна газу як товару становить 5,99 грн за 1 м куб.

Закарпатці, які придбали газ в рамках акції «Твоя енергонезалежність», отримали унікальну можливість керувати запасом газу онлайн.

В умовах акції зазначалося: якщо ціна газу на загальних умовах ПСО нижча, то споживач отримує газ за меншою ціною. У такому разі спожитий газ оплачується по ціні ПСО, а запас зберігається. Тепер можливості розширилися, і клієнт «Закарпатгаз Збуту» може самостійно обрати той варіант, який йому, виходячи з певних причин, зручніший.

«Йдеться про можливість самим обирати: використовувати акційний газ чи сплачувати за ціною, встановленою на цей місяць на загальних умовах ПСО. Однак, є категорія споживачів, які хочуть використати акційний газ, незважаючи на те, що його ціна трохи вища. Для них і створено таку можливість», — пояснила директор ТОВ «Закарпатгаз Збут» Вікторія Томинець.

Для цього в «Особистому кабінеті» на 104.ua треба оформити заявку. Подавати заявки слід до останнього дня поточного місяця споживання. У разі виникнення питань необхідно звернутися до контакт-центру за тел.: (0312) 42-47-04 (08:00 до 20:00, без вихідних).

Якщо споживач використовує газ із газового запасу, сплаченого по акції, то йому за такий місяць слід буде оплатити виключно вартість доставки такого обсягу газу. Рахунок за доставку споживач отримає на свою поштову адресу, а користувачі «Особистого кабінету» зможуть самостійно сформувати собі відповідний рахунок.

Тим учасникам акції, які не зареєстровані в «Особистому кабінеті», для оформлення заявки необхідно звернутися в Центр обслуговування клієнтів. Шаблон заявки можна знайти на офіційному сайті товариства: https://zkgaszbut.104.ua/ua/files/30298/1.

Нагадаємо, понад 1,6 тис. споживачів із Закарпатської області оформили заявки на участь в акції «Твоя енергонезалежність». Акційна ціна газу як товару становить 5,99 грн за 1 м куб. Використати придбаний газ слід в опалювальний період, тобто з 1 жовтня 2019 року до 31 березня 2020 року.