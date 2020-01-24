2,5 тис. жителів Миколаївщини реструктуризували свої борги за газ



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Борг за комунальні послуги може призвести до втрати субсидії

Станом на 1 січня 2020 року борги споживачів газу Миколаївської області складають понад 588 млн гривень. Це майже на 2% більше, ніж було на початку 2019 року. Через неплатежі від газопостачання було відключено 2 093 боржника.

За минулий рік ТОВ «Миколаївгаз Збут» розіслало споживачам 31 тис. попереджень про наявність боргу та 6 243 доручення про припинення газопостачання. При цьому скористалися можливістю уникнути відключення за борги шляхом укладання договору реструктуризації 2 441 споживач газу.

«Якщо у споживача утворився борг, ми пропонуємо оптимальну можливість уникнути відключення від газопостачання – укласти договір реструктуризації. Ми знаходимо індивідуальний підхід до кожного нашого клієнта і можемо укласти договір на пів року, 9 місяців або навіть на рік, в залежності від фінансових можливостей споживача», - зазначає директор ТОВ «Миколаївгаз Збут» Дмитро Маслов.

Для того, щоб уникнути відключення, необхідно щомісяця своєчасно сплачувати за спожитий газ. Якщо у споживача за якихось причин виникла заборгованість, згідно Типового договору та Правил постачання природного газу, ТОВ «Миколаївгаз Збут» надсилає йому попередження про наявність заборгованості. Протягом місяця споживач має врегулювати це питання шляхом оплати суми боргу. Якщо він не має можливості зробити це одразу, йому слід укласти з ТОВ «Миколаївгаз Збут» договір реструктуризації, що надасть можливість погасити накопичений борг, сплачуючи його рівними частинами.

Якщо ж споживач протягом місяця з дня отримання попередження не погасив заборгованість, йому направляється копія доручення про припинення газопостачання, в якому вказується конкретна дата запланованого відключення.

У компанії нагадують, що наявність заборгованості за комунальні послуги може призвести до втрати субсидії. А припинення газопостачання за борги і його подальше відновлення є платними послугами. Тому, щоб уникнути додаткових фінансових витрат і не ризикувати субсидією, ТОВ «Миколаївгаз Збут» радить споживачам вчасно сплачувати за спожитий газ.