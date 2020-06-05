«30-річний айтішник»: банки визначили бажаного іпотечного позичальника



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У банках стверджують, що кредитують не тільки звичайних фізосіб, а й ФОП, підприємців

Типовий позичальник – це 30-40-річний українець, який створив сім’ю і має маленьку дитину

Заступниця директора департаменту роздрібних клієнтів Кредобанку Ольга Муха розповіла, що за останні роки банки визначили бажаного іпотечного позичальника - це айтішник. Про це вона сказала під час круглого столу «Іпотека дешевше 10% річних: міф чи реальність?», повідомляється на сайті «Фінансовий клуб».

За словами Мухи, айтішники мають можливість заробити і вони якоюсь мірою навіть задають темп. «У них є потреба у власному житлі, є можливість отримати кредит і гасити його швидше», – каже заступниця директора департаменту роздрібних клієнтів Кредобанку.

Начальник управління департаменту роздрібного банкінгу Укргазбанку Віталій Годун зазначив, що банк кредитує не тільки звичайних фізосіб, а й ФОП, підприємців. «Тому портрет нашого клієнта – це вік 30-40 років, постійний дохід – підтверджений за останні шість місяців. Розгдядаємо також інші доходи, але в розрахунок НБУ приймаються тільки підтверджені. Такий клієнт, як правило, має дружину або чоловіка і неповнолітню дитину», – перерахував Годун.

Нагадаємо, у січні повідомлялося, що банки не планують суттєвих змін в іпотечному кредитуванні.

До слова, у грудні 2019 року глава уряду Гончарук анонсував кредити для бізнесу під 12% вже в 2020 році.