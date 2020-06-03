«Більше ніколи». Колишній столичний голова розказав, як його обслужили в Ощадбанку



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Кияни скаржаться на рівень обслуговування в Ощадбанку

Косаківський зіткнувся в Ощадбанку з «байдужістю, безтолковщиною, хамством, непрофесіоналізмом»

Колишній столичний голова Леонід Косаківський поскаржився на непрофесійне та хамське ставлення до клієнтів в одному з відділень Ощадбанку в Києві.

Про те, як його обслужили в Ощадбанку, він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Зайшли зранку до відділення Ощадбанку №10026/0190 (провулок Бутишів, 21), а вийшли за годину з бажанням більше ніколи не мати справу з цим банком. Питань то було на пару хвилин - закинути невелику суму на їхню картку для сплати комуналки. Та де там…», - написав Косаківський.

Він розповів, що термінал гроші прийняв, а далі «завис» і карточку не віддав. За словами Косаківського, йому довелося понад годину провести в банку, щоб якось вирішити питання з карточкою, хоча на це мало б піти не більше 15 хвилин. Причому працівники банку не поспішали з допомогою і відправляли ексмера від одного співробітника до іншого, хоча все можна було вирішити

«Треба було усі нерви вийняти, примусити нас потинятися по відділенню, самим просити кожного щось зробити, поспілкуватися з хамовитим завідувачем, молодим хлопцем без маски в загальному залі, до речі (як там з карантинними обмеженнями?), якому абсолютно все по барабану — яка там вже боротьба за клієнтів, — котрий повністю дезорганізував роботу після своїх попередників…», - зазначив Косаківський.

«Отже на весь зріст зіткнулися з байдужістю, безтолковщиною, хамством, непрофесіоналізмом. Жодного вибачення ми не почули. Може я щось пропустив, і в Ощадбанку взяли на озброєння нове гасло — ви самі винні, що до нас звернулися? Щоб ми не мали ілюзій. Так і скажіть. Бо поруч є й інші банки. Зареєстрували на гарячій лінії скаргу, побачимо, як відреагують», - підсумував колишній міський голова.





Нагадаємо, Косаківський був першим мером Києва у часи незалежності України. Він очолював столичну держадміністрацію у 1995-1996 роки.

21 січня 2020 року Косаківському виповнилося 70 років.