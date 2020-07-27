60% українців вбачають за необхідне вкладати в промисловість - соцопитування



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Обсяги промислового виробництва у червні 2020 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 5,6%

Українці вважають відновлення промисловості ключовим драйвером розвитку економіки

Більшість українців вважають, що необхідно акцентувати увагу на розвитку промисловості. Такі дані отримано в результаті опитування, проведеного 5-6 червня, компанією Gradus спільно з Центром Економічного Відновлення.

Відповідаючи на запитання, на яких сферах варто, у першу чергу, закцентувати увагу для розвитку економіки, 59% респондентів назвали промисловість.

Також українці вважають відновлення промисловості ключовим драйвером розвитку економіки. Таку думку висловили 39% опитаних.

Дослідження було проведено 5-6 червня 2020 року шляхом онлайн опитування. Обсяг вибірки – 1000 респондентів віком 18-60 років, що проживають в містах з населенням понад 50 000 жителів.

Обсяги промислового виробництва у червні 2020 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 5,6%. За даними Державної служби статистики, за січень-червень 2020 року порівняно з січнем-червнем минулого року промвиробництво скоротилося на 8,3%. У добувній промисловості і розробленні кар'єрів падіння склало 6,3%, у переробній промисловості - падіння на 9,6%, в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - падіння на 6,5%.