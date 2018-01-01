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    Економіка та фінанси

    Активи окупованого «Чорноморнафтогазу» оголосять у міжнародний розшук

    Генеральна прокуратура допоможе оголосити активи у розшук
    Активи державної нафтогазової компанії «Чорноморнафтогаз», які залишилися на території окупованого Росією Криму, оголосять в міжнародний розшук. Про це повідомила глава компанії Світлана Нєжнова в ефірі одного з телеканалів. «Ми були ініціаторами прийняття ухвал судів про арешт цього майна. Це були абсолютно правильні дії. Я
    • Сьогодні, 17:26
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    Генеральна прокуратура допоможе оголосити активи у розшук

    Активи державної нафтогазової компанії «Чорноморнафтогаз», які залишилися на території окупованого Росією Криму, оголосять в міжнародний розшук. Про це повідомила глава компанії Світлана Нєжнова в ефірі одного з телеканалів.

    «Ми були ініціаторами прийняття ухвал судів про арешт цього майна. Це були абсолютно правильні дії. Я думаю, що наступною дією буде міжнародний розшук, але тут ми будемо працювати з Генпрокуратурою», - заявила вона.

    Як відомо, Росія окупувала Крим після незаконного референдуму у березні 2014 року. Окупанти незаконно захопили розташовані на півострові всі державні активи, разом з газовидобувним обладнанням «Чорноморнафтогазу».

    Через окупацію компанія втратила 2 мільярди кубометрів щорічного видобутку природного газу.

    Крим Росія окупанти в Криму прокуратура арешт
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