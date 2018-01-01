Активи окупованого «Чорноморнафтогазу» оголосять у міжнародний розшук

Генеральна прокуратура допоможе оголосити активи у розшук

Активи державної нафтогазової компанії «Чорноморнафтогаз», які залишилися на території окупованого Росією Криму, оголосять в міжнародний розшук. Про це повідомила глава компанії Світлана Нєжнова в ефірі одного з телеканалів. «Ми були ініціаторами прийняття ухвал судів про арешт цього майна. Це були абсолютно правильні дії. Я



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Генеральна прокуратура допоможе оголосити активи у розшук

Активи державної нафтогазової компанії «Чорноморнафтогаз», які залишилися на території окупованого Росією Криму, оголосять в міжнародний розшук. Про це повідомила глава компанії Світлана Нєжнова в ефірі одного з телеканалів.

«Ми були ініціаторами прийняття ухвал судів про арешт цього майна. Це були абсолютно правильні дії. Я думаю, що наступною дією буде міжнародний розшук, але тут ми будемо працювати з Генпрокуратурою», - заявила вона.

Як відомо, Росія окупувала Крим після незаконного референдуму у березні 2014 року. Окупанти незаконно захопили розташовані на півострові всі державні активи, разом з газовидобувним обладнанням «Чорноморнафтогазу».

Через окупацію компанія втратила 2 мільярди кубометрів щорічного видобутку природного газу.