Танки від Німеччини й США, зустріч з Папою Римським. Головне за 25 січня

На зустрічі з ПЦУ попросили Папу продовжити молитву за Україну

Збройні Сили України вийшли із Соледара

Президент Зеленський святкує 45-й день народження, українська армія вийшла із Соледара, Німеччина і США офіційно оголосили про передачу Україні танків. Ці та інші новини 25 січня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних подій дня.

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День народження Зеленського: цікаві факти про життя президента

Сьогодні, 25 січня, у президента України Володимира Зеленського День народження: уже четверте на посаді глави держави, і перше в умовах повномасштабного вторгнення Росії.

Офіційно: ЗСУ вийшли із Соледара

Українські війська вийшли із Соледара Донецької області. Відповідне рішення ухвалило українське військове командування. Про це в середу, 25 січня, повідомив представник східного угруповання ЗСУ полковник Сергій Череватий. За його словами, захисники України займуть нові позиції в околицях міста.

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Генштаб повідомив про ситуацію у Бахмуті

Питання про вихід українських сил із Бахмута Донецької області не стоїть, ситуація там контрольована. Про це під час телемарафону повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов. Незважаючи на те, що сьогодні в командуванні повідомили про вихід ЗСУ з Соледара, оборона Бахмута триває.

Папа Римський уперше зустрівся з керівниками українських церков

Під час візиту до Ватикану делегація Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій уперше зустрілася з Папою Римським Франциском. Очільник ПЦУ Епіфаній повідомив, що на зустрічі Папу попросили продовжити молитву за Україну

Німеччина офіційно заявила, що відправляє в Україну танки Leopard 2

Німеччина схвалила реекспорт танків Leopard 2 в Україну з країн-партнерів. На першому етапі офіційний Берлін надасть роту з 14 танків Leopard 2 A6 зі складу Бундесверу. Також в уряді ФРН підтвердили, що Німеччина відправить Україні одну роту танків Leopard 2 (14 одиниць) з власних запасів.

Байден офіційно оголосив про передачу Україні танків Abrams

Сполучені Штати Америки передадуть Україні 31 одиницю бойових танків Abrams M1. Про це стало відомо з виступу президента США Джо Байдена. Байден підкреслив, що танки Abrams дуже складні в управлінні та експлуатації.

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Нагадаємо, триває 336 -та доба повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Протягом доби противник завдав 21 авіаційний та п'ять ракетних ударів. Також здійснив 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза російських авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні. Росіяни продовжують здійснювати тиск та залякувати місцеве населення на тимчасово окупованих територіях.