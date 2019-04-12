Антимонопольний комітет відкрив справи проти 20 облгазів за донарахування у платіжках
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Справи розпочато за підозрою у зловживанні монопольним становищем
Антимонопольний комітет розглядає справи за ознаками вчинення 20 операторами газорозподільних систем, що контролюються Дмитром Фірташем, порушень законодавства про захист економічної конкуренції.
Про це повідомляє голова АМКУ Юрй Терентьєв у Facebook.
Зі слів Терентьєва, розслідування триває проти ПАТ «Вінницягаз«, ПАТ «Волиньгаз«, ПАТ «Дніпрогаз«, ПАТ «Дніпропетровськгаз«, ПАТ «Житомиргаз«, ПАТ «Закарпатгаз«, ПАТ «Запоріжгаз«, ПАТ «Івано-Франківськгаз«, ПАТ «Київоблгаз«, ПАТ «Криворіжгаз«, ПАТ «Львівгаз«, ПАТ «Миколаївгаз«, ПАТ «Рівнегаз«, ПАТ «Сумигаз«, ПАТ «Тисменицягаз«, ПАТ «Харківгаз«, ПАТ «Харківміськгаз«, ПАТ «Хмельницькгаз«, ПАТ «Чернівцігаз«, ПАТ «Чернігівгаз«.
Усього НКРЕКП зафіксувала порушення двадцяти облгазів у частині приведення обсягів газу до стандартних умов та виставлення завищених рахунків споживачам. Протягом березня комісія проводила у цих компаніях позапланові перевірки.