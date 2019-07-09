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    Економіка та фінанси

    Апеляційний суд визнав незаконним підвищення тарифів на газ і тепло у 2016 році

    • Розсилка
    Постанова Кабміну №315 стосується встановлення формули для формування ціни на газ на підставі ціни імпортного природного газу в німецькому газовому хабі - Апеляційний суд визнав незаконним підвищення тарифів на газ і тепло у 2016 році
    Постанова Кабміну №315 стосується встановлення формули для формування ціни на газ на підставі ціни імпортного природного газу в німецькому газовому хабі

    Для суду основним аргументом протиправності постанови №315 від 27 квітня 2016 року стала необґрунтованість і незаконність тарифів на газ

    Шостий апеляційний адміністративний суд Києва залишив в силі рішення Окружного адміністративного суду за позовом лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко до Кабінету міністрів і НАК «Нафтогаз», яким визначається порядок формування ціни на природний газ для потреб населення і теплокомуненерго.

    Про це йдеться в повідомленні «Судово-юридичної газети».

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    Суд підтвердив незаконність постанови Кабінету міністрів №315 від 27 квітня 2016 року.

    «Таким чином, ціна на газ, що діяла 2,5 роки відповідно до постанови КМУ №315, визнана незаконною. Як зазначає юридична спільнота, правові наслідки будуть дуже потужними: теплокомуненерго можуть вимагати перерахунку, а споживачі отримали підстави для перерахунку за газ і тепло», - йдеться в повідомленні.

    Суд відмовив у задоволенні апеляційних скарг Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Кабінету міністрів, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, Відкритого акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», Щербань Тамари Миколаївни.

    Основним аргументом протиправності зазначеної постанови для суду стала необґрунтованість і незаконність тарифів на газ. Крім того, суд у своєму рішенні встановив порушення процедури прийняття зазначеної постанови.

    Нагадуємо, у березні 2019 року Окружний адміністративний суд Києва за позовом лідера партії ВО «Батьківщина» Тимошенко і громадського руху «Тарифна мобілізація» визнав протиправною і недійсною постанову уряду №315, що встановлювала єдину ціну на газ на рівні 6879 грн за тисячу кубометрів (без ПДВ).

    Водночас, згідно з даними у базі на сайті Верховної Ради, вказана постанова є не чинною.

    Розпорядження уряду, яке оскаржувала Тимошенко, втратило чинність на підставі постанови КМ № 867 від 19.10.2018.

    Постанови Кабміну №315 та №187 стосуються встановлення формули для формування ціни на газ на підставі ціни імпортного природного газу в німецькому газовому хабі, яка визначається згідно з даними агентства Platts European Gas Daily (так звана, формула «Дюссельдорф+»).

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