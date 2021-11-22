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    Україна опинилася на передостанньому місці в рейтингу ОЕСР із пенсійних накопичень

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    За цим показником Україну випередили африканські країни Уганда, Зімбабве та Танзанія - Україна опинилася на передостанньому місці в рейтингу ОЕСР із пенсійних накопичень
    За цим показником Україну випередили африканські країни Уганда, Зімбабве та Танзанія
    Фото з відкритих джерел

    У 2020 році сукупні пенсійні накопичення українців становили 0,1% ВВП або $123 млн (3,5 млрд грн)

    Україна опинилася на передостанньому місці за показником сукупних накопичень щодо ВВП держави серед усіх країн Організації економічного співробітництва та розвитку. Про це у Facebook написалачленкиня Наглядової ради АТ «Альтбанк» Тетяна Острікова з посиланням на звіт ОЕСР.

    Усього Організація досліджувала 89 країн за показником сукупних накопичень щодо ВВП країни. Сукупні накопичення українців становили 0,1% ВВП. У Пакистану виявився приблизно такий же рівень накопичень, проте ця країна виявилася на один рядок нижче у рейтингу.

    Випередили Україну такі африканські країни як Уганда, Зімбабве та Танзанія. За підрахунками ОЕСР, сумарні пенсійні накопичення українців у 2020 році становили $123 млн або 3,5 млрд грн.

    Лідеркою за рівнем пенсійних накопичень виявилася Данія. У цій країні вони становлять 229% ВВП – $882 млрд. Населення Данії складає 5,8 млн осіб.

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    Серед країн, де пенсійні накопичення перевищують 200% ВВП, також виявилися Нідерланди ( 213%) та Ісландія ( 207%), йдеться у звіті ОЕСР.

    Сім країн світу мають сукупні нагромадження понад $1 трлн, ще 22 країни – понад $200 млрд.

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    Теги: пенсійна система Нідерланди Ісландія ВВП Данія Україна населення
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    Україна опинилася на передостанньому місці в рейтингу ОЕСР із пенсійних накопичень