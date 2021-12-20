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    Пенсіонерів можуть повністю позбавляти виплат: названо важливу умову

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    Якщо пенсіонер працює, то це впливає на його право на доплати, надбавки та підвищення - Пенсіонерів можуть повністю позбавляти виплат: названо важливу умову
    Якщо пенсіонер працює, то це впливає на його право на доплати, надбавки та підвищення

    Чому виникає переплата пенсії та як уникнути відрахувань?

    В Україні пенсій можуть позбавити певний ряд громадян. Зокрема, мова йде про переплати, коли пенсіонер невчасно повідомив Пенсійний фонд України про факт працевлаштування, повідомляє сайт «На пенсії».

    Чому пенсіонерів можуть позбавити виплат

    Зазначається, якщо пенсіонер працює, то це впливає на його право на доплати, надбавки та підвищення. Тому, якщо він працевлаштувався, то проведення перерахунку зі збільшенням розміру прожиткового мінімуму не передбачено.

    До того ж непрацюючим пенсіонерам, які мають на утриманні дітей віком до 18 років, встановлюється надбавка у розмірі 150 грн. А при працевлаштуванні виплата надбавки припиняється.

    Якщо одержувач пенсії за вислугу років працевлаштовується за спеціальністю, то виплата пенсії взагалі має припинитися.

    Окрім того, у разі працевлаштування та за умов призначення або перерахунку пенсії особу повідомляють про її обов'язок протягом 10 днів подати дані про це до органів Пенсійного фонду. Якщо пенсіонер сам не повідомить про це орган, то інформація все одно стане відома ПФУ.

    Відповідно до ч. 1 ст. 50 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», суми пенсій, виплачені зайво внаслідок зловживань з боку пенсіонера або подання страхувальником недостовірних даних, можуть бути повернені пенсіонером у добровільному порядку. В іншому випадку, вони стягуються на підставі рішень територіальних органів або в судовому порядку.

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    Теги: пенсійна система Пенсійний фонд пенсія
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    Пенсіонерів можуть повністю позбавляти виплат: названо важливу умову