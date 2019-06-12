Асоціація газового ринку заявила, що вузол боргів на ринку газу веде до його колапсу



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Збитковість тарифів на розподіл операторів ГРМ призвела до формування заборгованості перед АТ «Укртрансгаз»

Асоціація газового ринку України поділяє стурбованість всіх учасників газового ринку у зв’язку з кризою неплатежів по всьому ланцюгу постачання газу. В сегменті постачання газу по ПСО між учасниками ринку не один рік продовжують накопичуватись взаємні боргові зобов’язання. Які за різними підрахунками вже досягли 1 млрд доларів США. На жаль, ця боргова пухлина вже поширилась на комерційний сегмент ринку газу, про що свідчать заяви Асоціації газових трейдерів України.

За словами спеціалістів, головним винуватцем каскаду боргових зобов’язань є НКРЕКП.

«Регулятор впродовж років поводиться безвідповідально, нехтуючи своїми прямими обов’язками - затвердження економічно обґрунтованих тарифів для операторів ГРМ. Цілеспрямована дискримінаційна тарифна політика НКРЕКП призвела до того, що тільки через занижений тариф оператори ГРМ за п’ять років отримали збитки на суму 17 млрд грн», - пояснюють в Асоціації газового ринку.

Зазначимо, що всі оператори ГРМ відстоюють своє право в суді на отримання економічно обгрунтованого тарифу і компенсації від НКРЕКП за нанесені збитки. Тож сума таких виплат за підсумками всіх судових розглядів може перевищити 17 млрд грн.

Збитковість тарифів на розподіл операторів ГРМ призвела до формування заборгованості перед АТ «Укртрансгаз» і вона продовжує зростати. Загроза банкрутства нависла не тільки над газорозподільними компаніями. Нещодавно АТ «Укртрансгаз» заявив про преддефолтний стан компанії. Це ставить під питання можливість залучення міжнародних партнерів для спільного управління українською ГТС.

Тільки за перші три місяці роботи ринку в режимі добового балансування заборгованість АТ «Укртрансгаз» перед трейдерами склала 530 млн грн. В свою чергу, АТ «Укртрансгаз» не має змоги розрахуватися з учасниками ринку. На думку учасників Асоціації газових трейдерів України, відсутність ресурсів АТ «Укртрансгаз» підриває довіру до оператора ГТС і ставить під сумнів подальше функціонування ринку в умовах щодобового балансування за європейським зразком.

Збиткова модель розрахунків, що існує на ринку природного газу, є головною перешкодою розвитку конкуренції. Вона позбавляє споживача можливості вибору, а учасники ринку не матимуть ресурсу для розвитку зручних та сучасних сервісів та продуктів.

Асоціація газового ринку України закликає НКРЕКП негайно переглянути збиткові тарифи операторів ГРМ і компенсувати накопичені збитки, як того вимагає чинне законодавство та численні рішення судів.