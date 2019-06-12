Самая соблазнительная модель современности празднует день рождения: яркие фотосессии Адрианы Лимы

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Адриана Франческа Лима родилась 12 июня 1981 года в жаркой Бразилии. В жилах супермодели течет африканская, португальская, индейская и японская кровь

Параметры девушки (рост 178 см и вес 55 кг) позволяют Адриане стать как фото-, так и подиумной моделью. Лима блистает в нарядах от Веры Вонг, Валентино, Армани и других именитых мастеров мировой моды.

Но наиболее ярко звезда засияла в 2001 году после демонстрации купальников и белья марки Victoria's Secret. Бразильянка становится амбассадором или, как сам бренд называет Лиму, «ангелом» Victoria's Secret.

Сезон «Victoria's Secret-2003» закрепил успех. Адриана Лима вместе с Хайди Клум и Летицией Каста отныне официально именуются «ангелами Victoria's Secret». Они - наиболее востребованные модели во всем мире. Рекламный ролик, в котором Лима гуляет по Венеции в белье знаменитой марки под песню Боба Дилана, принес Адриане всемирную славу.

В 2008 году Адриана рекламирует бюстгальтер, цена которого $5 млн. В этом же году Адриана Лима попадает в топ наиболее сексуальных женщин мира. Видео с выходами Адрианы на подиум в знаменитых крыльях набирают миллионные просмотры.

В этом же году Лима получает своеобразное признание музыкального мира. Группа The Celebrities выпускает альбом электронной музыки под названием Hotties. Десять треков альбома носят имена признанных красавиц. Композиции названы в честь Шарлиз Терон, Сальмы Хайек, Киры Найтли и других селебрити, которых создатели альбома посчитали «горячими». Один трек назван именем Адрианы Лимы.

В 2010 и 2014 годах – снова реклама баснословно дорогого белья. Адриана Лима 5 раз открыла шоу Victoria`s Secret.

Суммы гонораров модели огромны. В 2010 году Адриана Лима заработала более 8 миллионов долларов. В рейтинге Forbes за 2011 год Лима заняла 4 место среди наиболее дорогих моделей мира. Лиму опередили только Кейт Мосс, Жизель Бюндхен и Хайди Клум.

В 2014 году Адриана Лима подписала новый контракт с торговой маркой Maybelline, с которой сотрудничала в 2003-2009 годах.

В январе 2016 года Адриана участвовала в Международном салоне высокого часового искусства в Женеве, Швейцария. В этом же году супермодель стала новым лицом и телом летней кампании бренда нижнего белья и галантереи Calzedonia.

Адриана Лима известна также благотворительной деятельностью. На попечении звезды детский дом в родном Салвадоре. Модель охотно помогает нищим, покупая им еду и одежду. Также Адриана Лима активная участница благотворительных акций на Гаити.