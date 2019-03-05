Атомні електростанції дозволили Україні вижити без російського газу - президент



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Петро Порошенко ознайомився з потужностями Ташлицької ГАЕС

На переконання Порошенка, те, що Україна вижила без російського газу – вагомий внесок атомної енергетики

Президент Петро Порошенко в ході робочої поїздки в Миколаївську область ознайомився з потужностями Ташлицької Гідроакумулювальної електростанції (ГАЕС) у місті Южноукраїнськ.

Глава держави поспілкувався з керівництвом ГАЕС та подякував трудовому колективу за важливу роботу підприємства, повідомляє прес-служба президента.

«В останні 4-5 років... ми збільшили в балансі енергоспоживання та енергогенерації частку атомної енергетики до 60-61%, це означає величезний внесок атомників в енергетичну безпеку держави і в диверсифікацію енергозабезпечення», - сказав Порошенко.

На його переконання, те, що Україна вижила без російського газу – вагомий внесок атомної енергетики. «За енергетичну безпеку і за енергетичну диверсифікацію я хочу атомниками подякувати. Ви великі молодці», - підкреслив президент.

За його словами, держава визначає пріоритетним будівництво додаткових енергоагрегатів, зокрема і на Ташлицькій ГАЕС, і на Дністровській ГЕС.

«Це ще дозволить підвищити частку атомної енергетики і зробити економіку України більш конкурентоздатною», - наголосив Порошенко.

Южно-Український енергетичний комплекс – єдине в Україні підприємство, де комплексно використовуються базові ядерні та маневрені гідро- і гідроакумулюючі потужності. До його складу входять Южно-Українська АЕС, Олександрівська ГЕС і Ташлицька ГАЕС– друга за потужністю складова Южно-Українського енергетичного комплексу.

Щороку енергетичним комплексом на Південному Бузі виробляється 17-20 млрд кВт-год. електричної енергії, яка становить приблизно 10% загального виробництва електроенергії в країні та близько 20% її генерації на українських атомних електростанціях.