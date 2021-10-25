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    Економіка та фінанси

    Аукціон для імпорту струму з Росії та Білорусі відбудеться за резервним механізмом, – «Укренерго»

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    24 жовтня &laquo;Укренерго&raquo; заявила про скасування аукціону з доступу до міждержавних мереж для імпорту з Росії та Білорусі - Аукціон для імпорту струму з Росії та Білорусі відбудеться за резервним механізмом, – «Укренерго»
    24 жовтня «Укренерго» заявила про скасування аукціону з доступу до міждержавних мереж для імпорту з Росії та Білорусі

    Про порядок відновлення місячних аукціонів за резервним механізмом буде повідомлено додатково

    НЕК «Укренерго» проведе аукціон з доступу до міждержавних перетинів для імпорту електроенергії з Росії та Білорусі за резервним механізмом.

    Про це йдеться в повідомленні компанії.

    «Про порядок відновлення місячних аукціонів за резервним механізмом буде повідомлено додатково», – повідомили в компанії.

    24 жовтня «Укренерго» заявила про скасування аукціону з доступу до міждержавних мереж для імпорту з Росії та Білорусі.

    Підставою стала ухвала Окружного адмінсуду про зупинку нового порядку проведення аукціонів для розподілу доступу до мереж для експорту електроенергії в країни Європи.

    В «Укренерго» зазначили, що ухвала суду не вплине на розподіл доступу до мереж для імпорту й експорту електроенергії.

    Теги: електроенергія Укренерго
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    Аукціон для імпорту струму з Росії та Білорусі відбудеться за резервним механізмом, – «Укренерго»