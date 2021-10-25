Аукціон для імпорту струму з Росії та Білорусі відбудеться за резервним механізмом, – «Укренерго»

24 жовтня «Укренерго» заявила про скасування аукціону з доступу до міждержавних мереж для імпорту з Росії та Білорусі

Про порядок відновлення місячних аукціонів за резервним механізмом буде повідомлено додатково

НЕК «Укренерго» проведе аукціон з доступу до міждержавних перетинів для імпорту електроенергії з Росії та Білорусі за резервним механізмом.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

«Про порядок відновлення місячних аукціонів за резервним механізмом буде повідомлено додатково», – повідомили в компанії.

24 жовтня «Укренерго» заявила про скасування аукціону з доступу до міждержавних мереж для імпорту з Росії та Білорусі.

Підставою стала ухвала Окружного адмінсуду про зупинку нового порядку проведення аукціонів для розподілу доступу до мереж для експорту електроенергії в країни Європи.

В «Укренерго» зазначили, що ухвала суду не вплине на розподіл доступу до мереж для імпорту й експорту електроенергії.