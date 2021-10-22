Запасайтеся свічками! У Києві можуть початися віялові відключення світла

Виробництво електроенергії для теплоелектроцентралей стало збитковим

Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» заявляє, що через зростання вартості природного газу та низькі запаси вугілля є загрози віялових відключень електроенергії. Про це повідомляє пресслужба підприємства.

Зазначається, що через зростання вартості природного газу виробництво електроенергії для теплоелектроцентралей (ТЕЦ) стало збитковим. Водночас, газові теплоелектроцентралі в енергодефіцитний зимовий період забезпечують до 10% загального обсягу електроенергії та значною мірою відповідають за балансування ринку, що має безпосередній вплив на стабільну роботу усієї енергосистеми України.

«В умовах низьких запасів вугілля на українських електростанціях стають можливими загрози застосування у зимовий період графіків обмеження споживання електроенергії», – йдеться в повідомленні «Київтеплоенерго».

КП «Київтеплоенерго» звернулось до НКРЕКП з метою стабілізації ситуації у сфері газової генерації електроенергії.

Нагадаємо, в управлінні КП «Київтеплоенерго» знаходяться дві газові теплоелектроцентралі – ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, що забезпечують близько 70% потреб столиці в теплі та 60% потреб в електроенергії.

Раніше повідомлялося, що в Києві підвищилися тарифи на опалення.

«Київтеплоенерго» заявляє, що через зростання вартості газу змінилися тарифи для комерційних та бюджетних установ, зміни не вплинуть на вартість опалення для населення.

У Києві планують розпочати масове підключення житлових будинків до тепла з 23 жовтня. Саме в ці дні синоптики прогнозують зниження температури, і це дає підстави для підключення всіх будинків до систем опалення.

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