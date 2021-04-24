Авіакомпанія ОАЕ виплатила Україні 3,7 млн грн за польоти над Кримом

Гроші є відшкодуванням за користування повітряним простором України - літаки компанії літали над Кримом

Авіакомпанія ОАЕ через судовий позов оплатила Україні 3,7 мільйона гривень за польоти над Сімферопольським районом анексованого Криму. Про це повідомляє Прокуратура АР Крим та міста Севастополя.

Виплата є відшкодуванням за користування повітряним простором України.

Повітряні судна авіакомпанії літали в Сімферопольському районі польотної інформації, який включає повітряний простір над суверенною територією України і над відкритими водами Чорного моря, де відповідальність за обслуговування повітряного руху делеговано Україні міжнародними договорами.

У той же час авіакомпанія не сплатила аеронавігаційні збори за користування повітряним простором України, які встановлено відповідно до законодавства України, нормами ІКАО (Міжнародна організація цивільної авіації) і правилами Євроконтролю.

Як додали в Прокуратурі, під час розгляду господарським судом позовної заяви зазначеною авіакомпанією добровільно сплачена вказана заборгованість в повному обсязі.

На розгляді суду ще чотири позовні заяви до іноземних авіакомпаній про стягнення заборгованості за надані аеронавігаційні послуги на загальну суму більше 1 млн гривень.