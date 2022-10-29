Австралія передасть Україні військову допомогу, а також навчатиме ЗСУ

Загальна підтримка України Австралією сягнула 655 млн австралійських доларів.

Уряд Австралії передає українській армії 30 бронеавтомобілів Bushmaster, а також приєднається до програми навчання ЗСУ. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter.

«Завдяки своєму австралійському колезі Річарду Марлесу за нові заходи безпеки для ЗСУ: 30 бронеавтомобілів Bushmaster. Також австралійські військовослужбовці приєднаються до британської програми навчання українських військових Interflex», – зазначив Резніков.

За його словами, загальна підтримка України Австралією сягнула 655 млн австралійських доларів.

Операція Interflex – це програма загальновійськової підготовки українських військовослужбовців за програмою британського уряду. У курсі навчання – основи ведення бою, навички тактичної медицини, елементи інженерної, вогневої, психологічної та тактичної підготовки, включаючи ведення наступальних та оборонних дій в урбанізованій місцевості.

Раніше повідомлялося, що завдяки австралійським бронетранспортерам Bushmaster Сили оборони України вийшли на річку Оскіл і продовжують звільняти Харківську область.

Також повідомлялося, що Австралія розширює санкції проти Росії через спробу незаконної анексії чотирьох регіонів України.