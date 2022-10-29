Австралія передасть Україні військову допомогу, а також навчатиме ЗСУ
Загальна підтримка України Австралією сягнула 655 млн австралійських доларів.
Уряд Австралії передає українській армії 30 бронеавтомобілів Bushmaster, а також приєднається до програми навчання ЗСУ. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter.
«Завдяки своєму австралійському колезі Річарду Марлесу за нові заходи безпеки для ЗСУ: 30 бронеавтомобілів Bushmaster. Також австралійські військовослужбовці приєднаються до британської програми навчання українських військових Interflex», – зазначив Резніков.
За його словами, загальна підтримка України Австралією сягнула 655 млн австралійських доларів.
Раніше повідомлялося, що завдяки австралійським бронетранспортерам Bushmaster Сили оборони України вийшли на річку Оскіл і продовжують звільняти Харківську область.
Також повідомлялося, що Австралія розширює санкції проти Росії через спробу незаконної анексії чотирьох регіонів України.
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