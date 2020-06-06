Банки можуть почати цінову війну за позичальників



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Різке падіння кредитних ставок може спонукати банки масово запускати програми рефінансування кредитів, щоб отримати платоспроможних іпотечних позичальників

Заступник голови правління Правекс Банку Семен Бабаєв стверджує, що через різке падіння кредитних ставок банки можуть почати цінову війну за позичальника. Про це він сказав під час круглого столу «Іпотека дешевше 10% річних: міф чи реальність?», повідомляється на сайті «Фінансовий клуб».

«У разі революційного падіння ставок, як це зараз відбувається, ми можемо зіткнутися з тим фактом, що з’являться на ринку пропозиції стосовно рефінансування. І це, звичайно, буде бити по банках, особливо тих, що мають великий портфель», – заявив Бабаєв.

Заступник голови правління Правекс Банку впевнений, як тільки банки запустять такі програми, вони одразу знайдуть клієнтів.

«Якщо клієнти зможуть отримати кредитний продукт за дешевшою ставкою, то далі вже питання технології, як переходить застава тощо. Через різницю в 1% клієнти не проситимуть зниження ставок, але в разі більш значної різниці люди будуть просто звертатися в інші банки за рефінансуванням», – вважає Семен Бабаєв.

Він зізнався, що Правекс Банк вже готує такий продукт.

«Ми його презентуємо найближчим часом і клієнти звернуть на нього увагу. Той факт, що ставки почали різко падати, призведе до того, що попит на цей продукт з’явиться», – спрогнозував він.

Нагадаємо, у січні повідомлялося, що банки не планують суттєвих змін в іпотечному кредитуванні.

До слова, у грудні 2019 року глава уряду Гончарук анонсував кредити для бізнесу під 12% вже в 2020 році.

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