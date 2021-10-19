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    Ціни на алкоголь знову зростуть (документ)

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    В Україні знову зростуть ціни на алкоголь - Ціни на алкоголь знову зростуть (документ)
    В Україні знову зростуть ціни на алкоголь
    Фото з відкритих джерел

    Півлітрова пляшка горілки може подорожчати майже до 97 грн

    Міністерство економіки України пропонує збільшити розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв. Про це йдеться в проєкті Мінекономіки.

    Проєкт постанови Кабінету міністрів оприлюднено для громадського обговорення на сайті відомства.

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    Роздрібні ціни на горілку і лікеро-горілчані вироби пропонується підвищити на 8,3%; на віскі, ром і джин – на 8,4%; на коньяк і бренді – на 4,8-8,3%.

    У разі ухвалення постанови роздрібна ціна 0,5 л алкогольного напою із 40%-м вмістом спирту збільшиться на 7,42 грн - з нинішніх 89,4 грн до 96,82 грн.

    Крім того, на 8,2-34,2% має зрости ціна на виноробну продукцію – сидр і перрі; вина, вермути та інші зброджені напої (в тому числі суміші зі зброджених напоїв та суміші на основі зброджених напоїв), фактична міцність яких вище 1,2% об'ємних одиниць етилового спирту, але не вище 22%.

    Подорожчання алкоголю Мінекономіки пояснює зростанням середньої собівартості виробництва 1 л 100%-го спирту за період 2018-2021 років на 14,7% - із 139,82 грн до 160,41 грн.

    Відомство уточнює, що зростання мінімальних цін на алкоголь дасть змогу збільшити одержуваний його виробниками прибуток з 1 грн/л 100%-го спирту до 20 грн/л.

    Роздрібні ціни на звичайні (не ігристі) вина, вина ігристі та газовані винні напої пропонується не змінювати.

    Нагадаємо, з квітня 2020 року до квітня 2021 року в Україні підвищились ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби вітчизняного виробництва. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

    Теги: Мінекономіки алкоголь ціни
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    Ціни на алкоголь знову зростуть (документ)