Білий дім просить у Конгресу $10 млрд для України
Також ідеться про додаткові санкції проти Кремля
Кошти спрямують на навчання українських військових, захист української системи електропостачання, посилення засобів кіберзахисту
Білий дім підтвердив, що просить Конгрес США схвалити виділення $10 млрд на підтримку України. Їх мають витратити, зокрема, на навчання українських військових. Про це інформує «Голос Америки».
Таке рішення можуть ухвалити після 11 березня. В адміністрації Байдена також наголосили на невідкладній необхідності надання допомоги Україні через російське вторгнення.
У випадку, якщо Україна отримає ці$10 млрд, їх мають витрати на навчання українських військових, захист української системи електропостачання, посилення засобів кіберзахисту та додаткові санкції проти Кремля.
Загалом наразі мовиться про виділення більш ніж $32 млрд на допомогу Україні у її протистоянні з Росією та на додаткові заходи щодо боротьби з пандемією Covid-19.
Зауважимо, що у США вже виділили військову підтримку Україні на загальну суму $350 млн. Станом на 4 березня в Україну доставили більшу частину з цього пакету.
Нагадаємо, Сполучені Штати Америки ухвалили рішення про надання майже $54 млн додаткової гуманітарної допомоги народу України.