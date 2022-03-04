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    Економіка та фінанси

    Білий дім просить у Конгресу $10 млрд для України

    Також ідеться про додаткові санкції проти Кремля - Білий дім просить у Конгресу $10 млрд для України

    Також ідеться про додаткові санкції проти Кремля

    фото: АР

    Кошти спрямують на навчання українських військових, захист української системи електропостачання, посилення засобів кіберзахисту

    Білий дім підтвердив, що просить Конгрес США схвалити виділення $10 млрд на підтримку України. Їх мають витратити, зокрема, на навчання українських військових. Про це інформує «Голос Америки».

    Таке рішення можуть ухвалити після 11 березня. В адміністрації Байдена також наголосили на невідкладній необхідності надання допомоги Україні через російське вторгнення.

    У випадку, якщо Україна отримає ці$10 млрд, їх мають витрати на навчання українських військових, захист української системи електропостачання, посилення засобів кіберзахисту та додаткові санкції проти Кремля.

    Загалом наразі мовиться про виділення більш ніж $32 млрд на допомогу Україні у її протистоянні з Росією та на додаткові заходи щодо боротьби з пандемією Covid-19.

    Зауважимо, що у США вже виділили військову підтримку Україні на загальну суму $350 млн. Станом на 4 березня в Україну доставили більшу частину з цього пакету.

    Нагадаємо, Сполучені Штати Америки ухвалили рішення про надання майже $54 млн додаткової гуманітарної допомоги народу України.

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    Теги: США санкції навчання Україна
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    Білий дім просить у Конгресу $10 млрд для України