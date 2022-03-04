Українські паралімпійці у Пекіні влаштували акцію проти російських окупантів (відео)

Українські паралімпійці влаштували в Пекіні акцію проти війни

Українські спортмени розгорнули плакати і скандували «Peace for Ukraine!»

Українська паралімпійська збірна у Пекіні провела акцію під гаслами «Ні війні! Мир Україні!». Відео опублікував у Facebook президент Національного комітету спорту інвалідів Валерій Сушкевич.

Українські спортмени розгорнули плакати і скандували «Peace for Ukraine!» («Мир Україні!»).

Присутні спортсмени з інших країн їм аплодували та підходили до них привітатись.

Олімпіада пройде у Пекіні з 4 по 20 лютого 2022 року.

Зазначимо, що ще напередодні комітет офіційно оголосив, що російські та білоруські паралімпійці виступлять у Пекіні у нейтральному статусі.

Нагадаємо, віце-президент компанії «Лукойл» Леонід Федун, якому належить московський «Спартак», став однією з найбільших жертв антивоєнних санкцій. З 24 лютого капіталізація «Лукойлу» знизилася з 32,7 млрд доларів до 23,76 млрд. Загалом бізнесмен втратив 80% капіталу.