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    Українські паралімпійці у Пекіні влаштували акцію проти російських окупантів (відео)

    Українські паралімпійці влаштували в Пекіні акцію проти війни - Українські паралімпійці у Пекіні влаштували акцію проти російських окупантів (відео)
    Українські паралімпійці влаштували в Пекіні акцію проти війни
    фото з відкритих джерел

    Українські спортмени розгорнули плакати і скандували «Peace for Ukraine!»

    Українська паралімпійська збірна у Пекіні провела акцію під гаслами «Ні війні! Мир Україні!». Відео опублікував у Facebook президент Національного комітету спорту інвалідів Валерій Сушкевич.

    Українські спортмени розгорнули плакати і скандували «Peace for Ukraine!» («Мир Україні!»).

    Присутні спортсмени з інших країн їм аплодували та підходили до них привітатись.

    Олімпіада пройде у Пекіні з 4 по 20 лютого 2022 року.

    Зазначимо, що ще напередодні комітет офіційно оголосив, що російські та білоруські паралімпійці виступлять у Пекіні у нейтральному статусі.

    Нагадаємо, віце-президент компанії «Лукойл» Леонід Федун, якому належить московський «Спартак», став однією з найбільших жертв антивоєнних санкцій. З 24 лютого капіталізація «Лукойлу» знизилася з 32,7 млрд доларів до 23,76 млрд. Загалом бізнесмен втратив 80% капіталу.

    Теги: Олімпіада війна Валерій Сушкевич
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    Українські паралімпійці у Пекіні влаштували акцію проти російських окупантів (відео)