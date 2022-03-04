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    У Римі в метро з'явився «український» потяг

    Нам потрібна підтримка цивілізованого світу - У Римі в метро з'явився «український» потяг
    Нам потрібна підтримка цивілізованого світу
    фото: facebook.com/natalka.makogon

    Триває дев'ятий день повномасштабного вторгнення Росії

    Італійці вирішили підтримати Україну.

    В римському метро один з потягів прикрасили жовто-блакитною символікою з написами «Мир».

    «Метро. Рим. Дякуємо колегам за підтримку! Все буде Україна!» написала заступниця начальника київського метрополітену Наталка Макогон.

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    У Римі в метро з'явився «український» потяг
    У Римі в метро з'явився «український» потяг
    У Римі в метро з'явився «український» потяг
    фото: facebook.com/natalka.makogon

    Нагадаємо, сьогодні Зеленський провів переговори з главою МВФ.

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    Теги: метро Італія потяг Україна
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    У Римі в метро з'явився «український» потяг