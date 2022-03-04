У Римі в метро з'явився «український» потяг
Нам потрібна підтримка цивілізованого світу
фото: facebook.com/natalka.makogon
Триває дев'ятий день повномасштабного вторгнення Росії
Італійці вирішили підтримати Україну.
В римському метро один з потягів прикрасили жовто-блакитною символікою з написами «Мир».
«Метро. Рим. Дякуємо колегам за підтримку! Все буде Україна!» написала заступниця начальника київського метрополітену Наталка Макогон.
фото: facebook.com/natalka.makogon
Нагадаємо, сьогодні Зеленський провів переговори з главою МВФ.
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