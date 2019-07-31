Більше 100 тисяч клієнтів «Рівнегаз Збуту» користуються дистанційними сервісами компанії



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Кожен другий споживач природного газу в Рівненській області нині передає показання лічильника та сплачує за спожитий газ через онлайн-сервіси «Рівнегаз Збуту»

Дистанційні сервіси – це можливість розраховуватися за газ, перевірити рахунок або отримати консультацію без черг та в зручний час, адже споживачу не потрібно відвідувати представництва газової компанії. Для споживачів Рівненщини найпопулярнішим сервісом залишається «Особистий кабінет» на сайті на сайті 104.ua. Його переваги оцінили майже 60 тисяч споживачів "Рівнегаз збуту". В онлайн-кабінеті клієнти «Рівнегаз Збуту» мають можливість не лише сплачувати за спожитий газ і передати показання, а й переглянути історію своїх розрахунків, завантажити рахунок, дізнатися ціну природного газу чи звернутися до фахівців газової компанії з питанням, записатися на прийом до керівників газової компанії. Для користувачів «Особистого кабінету» доступна послуга «зворотний зв'язок».

Ще майже 45 тисяч клієнтів віддають перевагу спілкуванню із компанією через Контакт-центр.

«Якщо споживач використовує дистанційні сервіси, у нього фактично відпадає потреба їхати в районні чи обласні центри обслуговування клієнтів, щоб звіряти чи уточнювати оплату або нарахування. Прогрес йде вперед і впродовж останніх років ми працюємо над розширенням спектру послуг для наших клієнтів», – каже директор ТОВ «Рівнегаз Збут» Володимир Кошельник.

Нові послуги компанії розраховані на споживачів, які використовують до 5 особових рахунків, наприклад, для допомоги своїм рідним. Для цього вже працює паблік-акаунт 7104ua у Viber та мобільні додатки для смартфонів 104 Mobile та до iPhone 104 Mobile Light.

Для керування рахунками (акаунтами), достатньо відкрити меню за допомогою кнопки, яка розташована праворуч зверху або свайпом вліво. У налаштуваннях можна додавати та редагувати акаунти, вибирати способи введення показань. Для додавання акаунта у мобільному додатку, необхідно використати логін і пароль для «Особистого кабінету» на сайті 104.ua або зареєструватись через додаток.

Працюють також онлайн-сервіс і для комерційних споживачів - «Особистий кабінет - Бізнес онлайн». Скористатися такою послугою можуть юридичні чи фізичні особи-підприємці (непобутове споживання), у яких є діючий договір на постачання газу з ТОВ «Рівнегаз Збут». Використання системи «Бізнес онлайн» дозволяє комерційним споживачам отримувати рахунки за газ, акти прийому-передачі, акти звірок та переглядати історію платежів.