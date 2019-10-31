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    Економіка та фінанси

    Більше 40% клієнтів «Запоріжгазу» користуються Особистим кабінетом на сайті 104.ua

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    Більше 40% клієнтів «Запоріжгазу» користуються Особистим кабінетом на сайті 104.ua

    Для того, щоб передати показання лічильника газу споживачам не потрібно навіть виходити з дому

    Майже 154 тис. клієнтів компанії зареєстрували Особистий кабінет на сайті 104.ua. За 10 місяців поточного року користувачами сервісу стали 25 тис. домогосподарств.

    З огляду на побажання самих споживачів, компанія постійно вдосконалює функціонал кабінету і додає канали онлайн-спілкування з клієнтами. Однією з останніх новинок клієнтських сервісів для споживачів газу є чат-бот «7104ua» в месенджері Viber і мобільний додаток «104 Mobile Light» для користувачів iPhone і «104 Бізнес онлайн» для комерційних споживачів газу.

    «За допомогою Особистого кабінету в будь-який зручний час і з зручного місця споживач може дізнатися вартість газу, передати показання лічильника, переглянути стан особового рахунку, роздрукувати квитанцію за спожитий газ, заплатити за газ онлайн, контролювати стан своїх розрахунків і споживання», - говорить начальник клієнтського сервісу АТ «Запоріжгаз» Олег Данилов.

    Сервіс доступний для використання не тільки в містах, а й у віддалених сільських районах області. Інтерфейс кабінету - простий і зрозумілий. Процедура реєстрації займає кілька хвилин. Потрібно знати номер свого особового рахунку і останню суму оплати за газ.

    Для того, щоб передати показання лічильника газу споживачам не потрібно навіть виходити з дому, достатньо зайти в свій Особистий кабінет і внести актуальні дані. Це значно економить час, адже клієнтам не доводиться стояти в чергах або спеціально їхати в Центр обслуговування клієнтів.

    газ інтернет Запорізька область
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