Жителі Харківщини заборгували за газ 2,4 млрд грн



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Борги за газ можуть стати перешкодою для отримання субсидії

Заборгованість мешканців Харкова та області за використаний природний газ станом на 1 жовтня 2019 р. складає 2,37 млрд грн. Компанія «Харківгаз збут», яка забезпечує таких громадян газом, звертає увагу, що наявність простроченої заборгованості, яка перевищує 340 грн, може стати причиною позбавлення державної допомоги на оплату за газ в новому опалювальному сезоні.

З жовтня 2019 року розпочинається монетизація пільг на оплату за газ. Це стосується 115 тис клієнтів «Харківгаз збуту». Ще 330 тис клієнтів компанії отримують субсидії, які монетизовані з березня 2019 року. Таким чином, субсидіанти отримали стимул раціонально використовувати енергоносії. В разі економного використання блакитного палива, частина субсидії – а тепер і пільг - залишається у розпорядженні споживача.

В той же час, наявність у споживача простроченої заборгованості за газ може привести до позбавлення його державної допомоги та стати причиною припинення газопостачання через борги. На початок опалювального сезону близько 500 тис. родин Харківщини мають прострочену заборгованість за газ понад 340 грн. Для отримання субсидії їм необхідно терміново вирішити питання розрахунків за отримані послуги газопостачання.

«Після того, як споживач отримає готівкою державну допомогу на оплату житлово-комунальних послуг, йому потрібно самостійно оплатити послуги газопостачання в повному обсязі та контролювати стан особового рахунку», - зазначила начальник відділу продажів фізичним особам ТОВ «Харківгаз збут» Тетяна Харченко.

Монетизовані пільги на оплату житлово-комунальних послуг розраховують та надають державні органи - управління з питань соціального захисту. Клієнти «Харківгаз збуту» отримають їх у грошовій безготівковій та у готівковій формах. Зі свого боку компанія має інформувати УПСЗН щодо наявності у пільговиків та субсидіантів заборгованості за спожитий природний газ.

Раніше повідомлялося, що одеситів попередили про відключення газу.